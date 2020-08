7 große Wii U-Spiele, die noch für die Nintendo Switch kommen müssen

Welche Wii U-Spiele werden noch für die Nintendo Switch erscheinen?

Vor kurzem bestätigte Nintendo, dass das gefeierte Pikmin 3 für die Wii U am 30. Oktober als Pikmin 3 Deluxe für die Nintendo Switch kommen wird. Pikmin 3 Deluxe bietet lokale Koop-Unterstützung für die gesamte Kampagne, den gesamten DLC und sogar einige neue Level. Welche Portierungen erwarten uns noch?

Nintendo hat daran gearbeitet, die Bibliothek der Switch zu erweitern, indem Wii U-Spiele für die Konsole erneut veröffentlicht wurden. Dies geschieht seit dem Start von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und wurde mit Spielen wie New Super Mario Bros. U Deluxe und Mario Kart 8 Deluxe fortgesetzt. Obwohl Nintendo sich bemüht hat, viele exklusive Wii U-Titel auf die Switch zu bringen, gibt es noch einige bemerkenswerte Titel, die den Sprung noch nicht geschafft haben. Wir stellen euch ein paar davon vor.

Hier sind die größten Wii U-Games, die noch einen Nintendo Switch-Port benötigen:

Fatal Frame: Maiden Of Black Water für die Nintendo Switch?

Die Wii U war jetzt nicht besonders für Horror-Spiele bekannt, trotzdem hat sie in ihrer kurzen Lebensdauer einige bemerkenswerte Titel in diesem Genre erhalten. Immerhin startete die Nintendo-Konsole mit ZombiU und einige Jahre später erschien Fatal Frame: Maiden Of Black Water. Sicherlich nicht der stärkste Ableger der Spielserie, aber als „Deluxe-Version“ könnte man daraus ein tolles Spiel machen, dass man nun einem größeren Publikum anbieten könnte.

Unsere Einschätzung einer möglichen Umsetzung: 3/10

Kirby And The Rainbow Curse

Im Jahr 2005 veröffentlichte Nintendo Kirby: Canvas Curse für den NDS, der zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung große Anerkennung fand, weil er die einzigartigen Funktionen des Handhelds nutzte. Ein Jahrzehnt später brachte man Kirby And The Rainbow Curse für die Wii U auf den Markt, mit einem ähnlichen Spielstil wie der beliebte DS-Klassiker. Kirby And The Rainbow Curse erreichte nicht die gleichen Höhen wie Canvas Curse bei Kritikern. Trotzdem könnten wir uns ein Kirby-Switch-Spiel durchaus vorstellen.

Unsere Einschätzung einer möglichen Umsetzung: 7/10

Star Fox Zero

Star Fox-Fans mussten über ein Jahrzehnt warten um ein neues Konsolen-Spiel zu erhalten. Als eine Zusammenarbeit zwischen Platinum Games und Nintendo, wurde das Spiel optimal an die Funktionen der Wii U angepasst. Das würde einen Port für die Nintendo Switch schwierig machen. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass dieses Spiel wirklich als Portierung kommen könnte. Die Hoffnung sollte man aber nicht aufgeben.

Unsere Einschätzung einer möglichen Umsetzung: 1/10

Super Mario 3D World für die Nintendo Switch?

Das vielleicht größte Wii U-Spiel, das noch auf den Nintendo Switch kommen muss, ist Super Mario 3D World. Das Spiel wurde zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung von der Kritik hoch gelobt und bietet das klassische 3D-Super-Mario-Gameplay und das 4-Spieler-Koop der New Super Mario Bros.- Serie. In Kombination mit lustigen neuen Power-Ups und exzellentem Level-Design ist Super Mario 3D World wohl das beste Spiel auf der Wii U. Es ist also kein Wunder, dass die Fans es auf der Switch spielen möchten.

Von allen Spielen auf dieser Liste hat dieser Titel auf jeden Fall die größten Chancen auf eine Portierung. Immerhin plant Nintendo zum 35-jährigen Jubiläum der Super Mario-Marke eine große Spiele-Sammlung.

Unsere Einschätzung einer möglichen Umsetzung: 9/10

The Legend Of Zelda: Twilight Princess HD

In Bezug auf Zelda-Spiele war The Legend of Zelda: Twilight Princess eine der am leichtesten verfügbaren auf Nintendo-Konsolen. Es wurde am Ende der Lebensdauer des GameCube gestartet, aber auch als Starttitel für die Wii veröffentlicht. Nintendo brachte Twilight Princess später mit überarbeiteten Grafiken und einigen neuen Inhalten, einschließlich Amiibo-Unterstützung, auf die Wii U. 2017 erschien Breath of the Wild als Start-Titel für die Nintendo Switch. Letztes Jahr bekamen wir mit Link’s Awakening ein Remake eines Game Boy-Ablegers spendiert. Breath of the Wild 2 soll nicht vor Ende April 2021 erscheinen, wahrscheinlich kommt es noch später. Eine Zelda-Überraschung hat uns Nintendo trotzdem versprochen. Vielleicht ist es ja dieses Zelda-Spiel.

Unsere Einschätzung einer möglichen Umsetzung: 6/10

The Legend Of Zelda: The Wind Waker HD für die Nintendo Switch?

Oder es kommt Wind Waker HD als neuer Nintendo Switch-Port. Neben Twilight Princess gab es einen weiteren Zelda HD-Remaster auf der Wii U. Wind Waker ist wohl ein noch bedeutenderer Remaster als Twilight Princess HD, da es ein noch extremeres grafisches Upgrade sowie wesentliche Änderungen am Gameplay bietet, die bestimmte Abschnitte weitaus weniger langweilig machen als im GameCube-Original. Einer der Fan-Favoriten für eine mögliche Nintendo Switch-Portierung. Auch unserer.

Unsere Einschätzung einer möglichen Umsetzung: 8/10

Xenoblade Chronicles X

Erst kürzlich erschien Xenoblade Chronicles Definitive Edtion für die Nintendo Switch. Ein Action-Rollenspiel das ursprünglich für die Wii erschienen ist. Warum also auch nicht dieses Wii U-Spiel portieren?

Unsere Einschätzung einer möglichen Umsetzung: 6/10

Haben wir ein Spiel vergessen? Sagt es uns in den Kommentaren! Kennt ihr eigentlich schon unsere N64-Wunschliste für die Nintendo Switch?