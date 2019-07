Ein stolzer Enkel beschloss, den Gaming-Erfolg seiner Großmutter auf Reddit zu teilen, nachdem sie The Legend of Zelda: Twilight Princess mit 755 Stunden Spielzeit abgeschlossen hatte. Die Großmutter, die ihren eigenen Reddit-Account mit dem Namen GramieGreat erstellt hatte, wurde mit den Worten zitiert: „Ich frage mich, ob Nintendo für die längste Zeit Preise vergibt, um Twilight Princess zu vervollständigen.“

Laut Reddit-Benutzer millerischris ist sein Videospiel mit der Großmutter kein „Hardcore“, sondern sie „LIEBT Zelda absolut.“ Sie widmete sich voll und ganz dem Beenden des Spiels und schrieb ihrem Enkel oft eine SMS, um Neuigkeiten über ihren Fortschritt zu teilen und um Tipps zu bitten. Wenn sie in den Ferien zu Besuch war, half er sogar bei bestimmten Herausforderungen, da sich Zeldas Bewegungssteuerung als schwierig für sie erwies. Doch selbst mit seiner Hilfe erledigte sie 99% der Arbeiten selbst, einschließlich des eigenen Sieges über den Endgegner.

Mit 82 Jahren dauert alles etwas länger

Nachdem GramieGreat ihren eigenen Reddit-Account erstellt hatte, gab sie einen Einblick in ihre Leistung. Ein Grund dafür, dass sie The Legend of Zelda: Twilight Princess jetzt, nach der großen Spielzeit selbst, nur fertigstellt, ist, dass sie mehrere Jahre gespielt hat. Sie gab auch zu, dass sie mit 82 Jahren Probleme mit der „schnellen Reaktionszeit“ hatte.

Neben The Legend of Zelda: Twilight Princess hat GramieGreat auch The Legend of Zelda: A Link to the Past auf dem Super Nintendo gespielt und mindestens 750 oder mehr Stunden in Solitaire investiert. Auf die Frage, ob sie sich der The Legend of Zelda: Breath of the Wild widmen möchte, bestätigte sie, dass sie darüber nachdenkt. Sie merkte aber auch an, dass sie dafür ein neues System lernen musste und sie war sich nicht sicher, ob sie dazu bereit war.

Die Leistung von GramieGreat ist eine herzliche Erinnerung daran, dass Videospiele nicht für eine einzelne Altersgruppe oder Bevölkerungsgruppe gedacht sind. The Legend of Zelda: Twilight Princess war eine Tortur für diese 82-jährige Großmutter, aber sie schaffte es immer noch, die Herausforderungen zu meistern und zu teilen, wie viel Spaß sie mit ihrem Enkel hatte. Es mag über 10 Jahre gedauert haben, aber das wichtigste sei gesagt: Sie hatte Spaß dabei.

Via Nintendo Life