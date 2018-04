Nintendo hat seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2018 endete, bekannt gegeben und sie haben großen Erfolg sowohl mit der Nintendo Switch Konsole als auch mit den dafür verfügbaren exklusiven Games gehabt.

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild wurde außergewöhnlich gut aufgenommen. Mit dem aktuelle Finanzbericht ist es fix: Es ist das meistverkaufteste Zelda aller Zeiten! – Zuvor war das Twilight Princess (Wii, Wii U, Gamecube) mit über 8,85 Millionen Exemplaren.

Breath of the Wild schaffte nach einem Jahr Switch und den Wii U-Verkäufen auf 10 Millionen verkaufte Exemplare!

Kauftipp:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Nintendo Switch] bei Amazon.de für EUR 52,99 bestellen

Das ist natürlich nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie viel Aufregung das Spiel zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung umgeben hat. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild ist für den Nintendo Switch und Wii U verfügbar und konnte etliche Game of The Year-Auszeichnungen erhalten!

Welche Wertung das Game bei DailyGame erhalten hat könnt ihr in Florian’s Spieletest nachlesen!

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!