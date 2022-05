Zelda: Wind Waker & Twilight Princess für Switch wieder im Gespräch

Kommen The Legend of Zelda: Twilight Princess HD und The Wind Waker HD für die Switch? - (C) Nintendo

Bereits vor vielen Monaten haben wir euch berichtet, dass Nintendo offenbar überlegt auch The Legend of Zelda: Wind Waker und Twilight Princess für die Switch zu veröffentlichen. Nun gibt es wieder ein Gerücht, dass Brancheninsider Jeff Grubb in die Welt gesetzt hat. Und das kommt nicht von irgendwo.

The Legend of Zelda brachte seit 1986 mehr als 20 Teile auf den Markt, wobei ältere auch moderne Remaster für neue Nintendo-Hardware erhalten haben. Ocarina of Time und Majora’s Mask aus der Nintendo 64-Zeit kann man seit Neuestem auf der aktuellen Switch spielen, mit besserer Grafik, ohne ihre Retro-Stile oder ihr Gameplay zu ändern.

Neben neuen Spielen, wie das vor mehr als 1000 Tagen angekündigte The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Arbeitstitel), gibt es auch immer wieder Remaster älterer Zelda-Spiele – um das Vermächtnis zu erhalten. The Wind Waker aus dem Jahr 2022 ist vielen Spielern bis heute positiv im Gedächtnis geblieben. Es zeigte uns ein einzigartiges Wasser-Abenteuer mit einem jungen Link im Comic-Stil. 2013 bekam der Titel für die Wii U ein Facelift, als HD-Version. Mit The Legend of Zelda: Twilight Princess bekamen wir zu Wii-Zeiten einen sehr düsteren Eintrag der Serie. Aber genauso spannend, wie man es sich für ein Link-Abenteuer vorstellt. Auch dieses Zelda-Spiel schaffte es zum HD-Port für die Wii U.

The Wind Waker HD und Twilight Princess HD für die Nintendo Switch

Beide Zelda-Spiele gibt es bis dato noch nicht für die Switch, aber viele Fans wünschen sich, dass sich das ändert. Switch-Ports von The Legend of Zelda: The Wind Waker HD und Twilight Princess HD brachte Jeff Grubb wieder ins Gespräch. Während seiner neuesten Folge seines YouTube-Podcasts “Game Mess” erklärte der Brancheninsider, dass die Release-Verschiebung des Breath of the Wild-Nachfolger wahrscheinlich Nintendo dazu motivieren wird, einer der beiden (oder sogar beide) Titel neu aufzulegen.

Berichte legen nahe, dass Nintendo jedes Jahr ein The Legend of Zelda-Spiel veröffentlichen möchte. Sei es ein neues Spiel oder ein Remaster. Beide Spiele würden sich anbieten, weil es bereits HD-Remaster-Versionen gibt. Also eine schnelle Lösung, wenn man mal ein Zelda-Spiel für dieses Jahr benötigt. Immerhin bekamen wir letztes Jahr Skyward Sword HD.

Breath of the Wild-Nachfolger auf 2023 verschoben

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) im Jahr 2017 legte man den Schwerpunkt hin zu Erkundung und kreative Rätsellösungen. Der Nachfolger verspricht genau in diese Richtung zu gehen, aber mit mehr Dungeons. Ob wir die “alten Dungeons” zurückerhalten werden, kann derzeit noch niemand sagen. Zumindest viele Fans hätten das am Plan.

Nintendo hält sich über das kommende Spiel, dass auf 2023 verschoben wurde, ziemlich bedeckt. Wir kennen noch nicht einmal den Titel des Spiels, weil dieser – laut eigenen Aussagen von Nintendo – zu viel über das Spiel an sich verraten würde.

Das man 2022 The Wind Waker und Twilight Princess für die Nintendo Switch bringt wäre ein Traum. Beide Spiele sind zwar sehr unterschiedlich, aber jedes auf seine Art ein Meisterwerk. Und das sage ich als Fan, von beiden Spielen.

Wir halten euch natürlich weiter am Laufenden!