Zelda: Breath of the Wild 2 – Mögliche Details zur Handlung enthüllt

Hat ein italienischer Synchronsprecher Details zur Handlung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 verraten? - (C) Nintendo - Bildmontage DG

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (einen Namen hat der Nachfolger noch nicht erhalten) wurde auf 2023 verschoben, was für viele Fans ziemlich enttäuschend war. Wir haben auch bisher nicht wirklich viel über das Spiel erfahren, außer noch mehr Fragen wie “Warum die rechte Hand von Link so unheimlich aussieht”. Nun hat ein Synchronsprecher mehr Infos über die Handlung in Breath of the Wild 2.

Achtung (möglicher) Spoiler!!! – Wie eine italienische Zelda-Fanseite namens Lega Hyrule auf YouTube berichtet, sprachen sie kürzlich mit Darkus italienischem Synchronsprecher Pietro Ubaldi. Obwohl sich der Synchronsprecher nicht an viele Details erinnern konnte: Er behauptet er spielt einen Vorfahren von Daruk.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Handlung spielt anscheinend in der Vergangenheit

“Ja, an dessen Namen ich mich leider nicht erinnere”, antwortete Ubaldi auf die Frage nach Daruks Vorfahren und fügte hinzu, dass dieser Vorfahre “ein bisschen ernster” sein werde als Daruk. Der italienische Synchronsprecher bestätigte auch, dass die Synchronisation in vollem Gange sei. Was bedeutet das für uns? Die Entwicklung des Nachfolgers von The Legend of Zelda: Breath of the Wild befindet sich – sehr wahrscheinlich – in der Endphase.

Wenn das stimmt, was Lega Hyrule sagt, dann würde die Handlung von Breath of the Wild 2 gut 10.000 in der Vergangenheit spielen, während der “Großen Katastrophe”. Und wenn das stimmt, was wir in den Trailern bisher gesehen haben, dann ist Link tatsächlich der “antike Held”. Die andere Möglichkeit ist, dass Link in die Zeit der Großen Katastrophe zurückreicht, was paradoxerweise den alten Helden und Breath of the Wilds Link zur selben Person macht. Auch möglich.

Breath of the Wild-Nachfolger kommt 2023

Wie wir euch berichtet haben erscheint das Nintendo Switch-Spiel 2023. Wie Analysten von Digital Foundry meinen wurde der Trailer von Breath of the Wild 2 nicht auf einer Standard-Switch präsentiert. Bildraten, Darstellungsentfernungen, das Rendern atmosphärischer Effekte und weitere grafische Einzelheiten scheinen für eine handelsübliche Switch zu groß. Möglicherweise erscheint das Zelda-Spiel gemeinsam mit einer neuen Switch 2 bzw. Switch Pro-Variante.

Die zuvor verlinke News stammt aus dem Jahr 2020 und prognostizierte für das Jahr 2023 eine neue Nintendo-Konsole. Das es sich wahrscheinlich nicht um ein gänzliches neues System handeln wird, liegt bei Nintendo auf der Hand. 2017 erschien die erste Switch. 2019 die Lite-Variante und 2021 die OLED-Edition. Vielleicht dürfte 2023 genau das richtige Jahr sein, dass Nintendo eine neue und stärkere Switch auf den Markt bringt. Für 2022 gibt es erstmal einen Dämpfer: Nintendo erwartet Lieferengpässe.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Arbeitstitel) erscheint 2023.