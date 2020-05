Nintendo’s Next-Gen-Konsole “Switch 2” wird nicht vor 2023 eintreffen

Nintendo: Wann kommt die Switch 2?

Kyoto, Japan – Es sieht so aus, als ob Nintendo‘s Konsole der nächsten Generation nach der Switch voraussichtlich nicht vor 2023 veröffentlicht wird, da die aktuelle Konsole in der Mitte ihres erwarteten Lebenszyklus liegt. Die Nintendo Switch wurde erst vor drei Jahren im März 2017 veröffentlicht und hat bisher weltweit über 55 Millionen Einheiten verkauft. Während der anhaltenden globalen Covid-19-Pandemie war das Unternehmen kürzlich mit einem weltweiten Versorgungsengpass bei Standard-Modellen konfrontiert.

Die Erwartungen nach 2023 entsprechen den Zeitplänen einiger früherer Konsolenversionen von Nintendo. Die Wii wurde 2006 veröffentlicht und 2012 von der Wii U gefolgt, während der Nintendo DS 2004 herauskam und 2011 vom 3DS abgelöst wurde. Sogar die Lücke zwischen dem 3DS und dem Switch, die angeblich beides geworden ist Nintendo‘s einzigartige Heim- und tragbare Konsole ist ebenfalls rund sechs Jahre alt. Das einzige Mal in der jüngeren Geschichte, dass Nintendo früher eine neue Konsole herausbrachte, war, als die aktuelle nicht so gut lief, was bei Wii U und GameCube der Fall war.

Nintendo Switch soll bis 2023 bleiben – Kommt dann die neue Konsole?

Der Anlageberater David Gibson berichtete auf seinem Twitter-Account, nachdem er an der Q & A-Sitzung nach Nintendo‘s jüngstem Gewinnbericht teilgenommen hatte, dass das Unternehmen aus Kyoto der Ansicht ist, dass die Switch noch einige Jahre bis zu ihrem Ende übrig hat, und sagte: „Kaum mitten im Switch-Zyklus, gibt es keine Änderung zu dieser Ansicht.” Dies spiegelt die früheren Aussagen von Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa aus einem ähnlichen Q & A im Februar wider, in dem er sagte:

„Das Nintendo Switch-Geschäft wird bald in sein viertes Jahr eintreten, und wir glauben, dass es sich gerade in der Mitte seines Lebenszyklus befindet. Wir schauen über das nächste Geschäftsjahr hinaus, um zu überlegen, wie wir im nächsten und im kommenden Geschäftsjahr vorankommen können.“

Barely in the middle of the switch cycle, no change to that view. — David Gibson (@gibbogame) May 7, 2020

Wann erscheint die Switch 2 / Switch Pro (4K-Konsole)?

Es wurde auch gemunkelt, dass eine Nintendo Switch Pro-Version in Arbeit ist, aber in Kyoto wurde gesagt, dass es keine Pläne gibt, dieses Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen, was nicht verwunderlich ist, da das Unternehmen die Switch Lite erst letztes Jahr herausgebracht hat. Die kleinere und leichtere “Nur-Handheld-Version” der Switch wurde seit seiner Veröffentlichung im September 2019 über sechs Millionen Mal verkauft. Sie umfasst mehrere Farboptionen und eine spezielle Editionen. Derzeit überschlägt man mit Animal Crossing New Horizons alle Rekorde. Nächstes Jahr steht Breath of the Wild 2 am Programm. Die 100 Millionen-Marke für die Nintendo-Konsole sollte kein Hindernis sein. Erst kürzlich wurde das Gerät als eines der “wichtigsten und einflussreichsten Geräte” des Jahrzehnts anerkannt.

Es ist nicht verwunderlich, dass Nintendo angesichts des Erfolgs der Switch und seiner anhaltenden Dynamik keine Pläne hat, in den nächsten Jahren eine Konsole der nächsten Generation herauszubringen. Offizielle Ankündigungen oder sogar Gerüchte, dass das Unternehmen an einer Konsole der nächsten Generation arbeitet, könnten die Dynamik der aktuellen Konsole effektiv verlangsamen, sodass es nicht unerwartet ist, dass Nintendo über Pläne für eine Konsole der nächsten Generation bis zum Abschluss schweigen wird. In Kyoto ist man schon immer eigene Wege gegangen.