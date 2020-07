Nintendo: Nächste Konsole wird sehr wahrscheinlich „Switch 2“ heißen

Nintendo Switch & Switch Lite

Sony und Microsoft stehen derzeit in einem harten Wettbewerb, um ihre Konsolen der nächsten Generation, die PlayStation 5 und die Xbox Series X, rechtzeitig für ihre Veröffentlichung im Laufe dieses Jahres zu bewerben. Und was macht Nintendo während all dem? Wann kommt die Switch 2?

Die aktuelle Konsole von Nintendo, die Switch, ist äußerst erfolgreich. So stark, dass sie weltweit kurzfristig ausverkauft war und für horrende Preise während der Covid-19-Pandemie verkauft wurde. Animal Crossing: New Horizons war eines der jüngsten Erfolge für die Japaner und Paper Mario steht schon in den Startlöchern. Doch was passiert nach all dem?

Nintendo Switch: Noch einige Jahre am Markt erhältlich

Während einer kürzlich abgehaltenen Hauptversammlung bekräftigte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa das Engagement für das System und seine Absicht, seine Lebensdauer weiter zu verlängern. Mit einer Switch 2 wird es also so schnell nichts:

„Unser Spielesystem der aktuellen Generation, Nintendo Switch, ist seit dem Start in das vierte Jahr eingetreten, aber seine Dynamik nimmt zu. Wir glauben, dass zwei Faktoren dahinter stehen. Erstens gibt es zwei Hardwarekonfigurationen mit unterschiedlichen Eigenschaften [Standard- und Lite-Version]. Der zweite Faktor ist, dass sich die Entwicklungsressourcen von Nintendo auf die Entwicklung von Inhalten für eine einzige Plattform, Switch, konzentrieren. Wir möchten den Lebenszyklus der Konsole verlängern und gleichzeitig diese Vorteile maximieren.“

Dies hat jedoch einige nicht davon abgehalten, sich zu fragen, welche Ideen Nintendo für seine nächste Konsole haben könnte. Mit wie erfolgreich und einzigartig der Switch ist, wohin kann er von dort aus gehen? Ein Investor schlug offenbar vor, dass das Unternehmen versuchen sollte, die „Grenzen“ eines Fernsehgeräts oder eines externen Monitors zu überschreiten, was auch immer das bedeutet.

Was auch immer Nintendo mit seiner nächsten Konsole tun möchte, es hört sich so an, als würde es nicht allzu sehr von dem abweichen, was die Switch kann, und stattdessen seine Fähigkeiten weiter ausbauen.

„Durch die Nintendo Switch haben wir viele Entdeckungen gemacht, wo eine dedizierte Videospielplattform in das tägliche Leben eines Verbrauchers passen kann. Wir sehen Szenen in sozialen Medien von Kindern und ihren Familien, die an einer Spielekonsole sitzen, um zu spielen, was uns eine Erneuerung gibt Sinn für den Wert unserer speziellen Videospielplattform. Wir werden diese Erfahrungen nutzen, um sorgfältig zu überlegen, wie unsere zukünftigen Spielekonsolen aussehen werden.“

Nach diesen Aussagen bleibt die Richtung klar. Nintendo wird seinen bisherigen Weg weitergehen und maximal eine Switch 2 auf den Markt bringen. So unsere Einschätzung aufgrund der Aussage von Shuntaro Furukawa.

Welche neuen Spiele bringt das Traditionsunternehmen in naher Zukunft heraus?

Was neue Software angeht, fühlt es sich so an, als ob Nintendo dieses Jahr unglaublich leise war. Bisher wurden keine neuen Spiele für 2020 bestätigt, mit Ausnahme von Paper Mario: The Origami King, das diesen Monat veröffentlicht wird. Aufgrund der Covid-19-Pandemie gab es viele Verzögerungen am Games-Markt. Laut Nintendo selbst hat sich diese besondere Situation nicht auf die Spiel-Releases ausgewirkt. Allerdings wissen wir noch nicht an welche Spiele Nintendo für das zweite Halbjahr 2020 arbeitet. Bisher haben sie noch nichts angekündigt.

Es gibt einige Kandidaten, die auf der Wunschliste der Spieler stehen. Da wäre ein neues The Legend of Zelda. Breath of the Wild 2 soll angeblich erst Mitte bis Ende nächsten Jahres erscheinen, zuvor gibt es eine „Überraschung“ aus der Spielserie. Nachdem Majora’s Mask-Merchandise-Artikel im Internet „neu“ aufgetaucht sind, vielleicht ein entscheidender Hinweis. Allerdings nur Spekulation, solange Nintendo nichts offizielles angekündigt hat. Vielleicht kommen ein paar N64-Remakes, die die Fans besonders freuen würden.

Der Nintendo Switch ist ab sofort erhältlich.