Paper Mario: The Origami King – Alle Gameplay-Clips zusammengefasst

Paper Mario: The Origami King erscheint am 17. Juli für die Nintendo Switch

Paper Mario: The Origami King erscheint in weniger als zwei Wochen und jeder Blick auf das Rollenspiel ist auf neue und charmante Weise bezaubernd. Aber einige Paper Mario-Fans verpassen möglicherweise alles, was Nintendo geteilt hat, da eine Menge lustiges Gameplay online in kleinen Clips verbreitet wurde. Glücklicherweise hat ein freundlicher Nintendo-Fan alle verschiedenen The Origami King-Clips von Nintendo in einem langen Video zusammengefasst.

Jeder Gameplay-Clip für sich dauert nicht länger als ein paar Sekunden, aber zusammengenommen dauert das Video mehr als zweieinhalb Minuten. Während der zwei Minuten erhalten die Zuschauer eine kurze Einführung in viele der Begleiter von Paper Mario. Professor Toad, Kamek, Bobby, der vergessliche Bob-Omb, und was wie ein zusammengeklappter Bowsers aussieht, sind nur einige der bekannten Mario-Charaktere, die auftauchen werden.

Paper Mario: The Origami King – So funktioniert das Kampfsystem

Das Video geht auch auf das Kampfsystem des Nintendo Switch-Spiels ein. Es basiert auf dem gleichen Kampfstil wie in früheren Paper Mario-Spielen, verfügt jedoch über ein cleveres neues 3D-Element, mit dem der Spieler seine Feinde in eine Position bringen kann, in der sie leichter zu treffen sind. Natürlich gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Zügen pro Kampf, so dass der Kampf ein Puzzle-Format annimmt.

Am Ende des Videos sieht man noch die verschiedenen Bosskämpfe. Natürlich ist das nur ein kleiner Auszug aus dem Spiel. Wie die anderen Paper Mario-Spiele wird auch dieser Nintendo Switch-Titel sehr umfangreich werden.

Paper Mario: The Origami King wird am 17. Juli auf Nintendo Switch veröffentlicht.