Animal Crossing: New Horizons – Spieler dreht 2 Monate lang Horrorfilm

Animal Crossing: New Horizons als Horrorfilm?

Seit seiner Veröffentlichung im März ist Animal Crossing: New Horizons zu einem Online-Phänomen geworden, bei dem die Spieler alles tun. Das reicht von der Erstellung einer Hochzeitszeremonie (um die Covid-19-Beschränkungen zu umgehen) bis hin zu Bewohnern von Hongkong, die das Spiel nutzen, um Protest-Botschaften auszutauschen. Jetzt hat der YouTube-Nutzer OOstin das Spiel, normalerweise süß und fröhlich, in ein viel dunkleres Gebiet geführt, indem er einen Horrorfilm aus In-Game-Action erstellt hat.

So entstand der Fan-Film in Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Der dreieinhalbminütige Film mit dem Titel „A Sea Bass For All Seasons“ (deutsch: „Ein Wolfsbarsch für alle Jahreszeiten“) benötige 200 Stunden und über zwei Monate Bearbeitung, bis OOstin und seine Freundin ihn fertig hatten. Es folgt die Geschichte eines Fischers mit einer Rache gegen den Wolfsbarsch und die folgenden Konsequenzen, die alle aus In-Game-Filmmaterial von Animal Crossing: New Horizons entstanden sind.

In typischer Horror-Manier beginnen wir mit dem Fischer, der sich bemüht, jeden Wolfsbarsch zu fangen, den er kann, aber allmählich sehen wir, wie der Fisch versucht, sich zu rächen. Obwohl es bereits eine Reihe dunklerer Kreationen gab, die zuvor mit dem Nintendo Switch-Spiel hergestellt wurden, ist „A Sea Bass For All Seasons“ einer der ersten Versuche um eine echte Horrorgeschichte zu erstellen.

Im Gegensatz zu den meisten Fan-Inhalten von Animal Crossing: New Horizon nutzt „A Sea Bass For All Seasons“ nicht nur den leeren Raum der einsamen Insel, es wurde etwas Neues dafür erschaffen.

Spieler werden (fast) keine Grenzen gesetzt

Wie bei allen von Fans erstellten Inhalten ist der Film innerhalb der Grenzen dessen gebaut, was im (wenn auch sehr kreativ flexiblen) Spiel erreicht werden kann. Aber in dieser Hinsicht leistet „A Sea Bass For All Seasons“ einen großartigen Beitrag zur Nutzung des Nintendo Switch-Spiels um eine Atmosphäre der Spannung aufzubauen. Mit intelligenter Bearbeitung und einer durchdachten Herangehensweise an die Grafik, einschließlich einer schönen Montage der Jahreszeiten, in denen der Fischer seiner Wolfsbarsch-Vendetta folgt. In der Tat fordern viele Zuschauer auf Reddit und YouTube OOstin bereits auf, eine Fortsetzung zu machen, natürlich als Horrorfilm.

Fan-Inhalte wie diese sind natürlich nicht jedermanns Sache – aber die bisherige positive Reaktion lässt darauf schließen, dass Animal Crossing: New Horizons- Spieler es genießen, solche Kreativität aus dem Spiel zu sehen. Wenn die Entwickler den Inhalt auf dem gleichen Niveau wie „A Sea Bass For All Seasons“ halten können, ist es unwahrscheinlich, dass die Fans bald das Interesse verlieren.

Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich. Das letzte große Update brachte einige neue Symbole ins Spiel. In unserem Review konnte die Lebens-Simulation durchaus überzeugen.