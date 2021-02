Animal Crossing: New Horizons: Super Mario Update

Animal Crossing: New Horizons - (C) Nintendo

Das bereits im September 2020 zum 35. Geburtstag von Super Mario angekündigte Update wird kostenlos nächsten Monat zur Verfügung stehen.

Ein Super Mario Update kommt bald. Seit der Ankündigung im September 2020 ist einige Zeit vergangen. Dank einer jetzigen Ankündigung von Nintendo of America auf Twitter wissen wir, dass das Update im März erscheinen wird. Das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Ebenso sind die genauen neuen Inhalte auch noch nicht alle klar. Aber die dürften wie üblich sehr interessant sein.

Das Super Mario Update für das äußerst erfolgreiche Animal Crossing: New Horizons wurde zum ersten Mal im Anniversary Direct angekündigt. So sollen auf jeden Fall Super Mario Möbel zur Verschönerung in Animal Crossing: New Horizons zur Verfügung stehen.

Nachdem ein Fan eine Ikea-Insel in Animal Crossing: New Horizons nachgebaut hat, scheint der genannte Möbelgigant mit Super Mario Möbeln eine offizielle Konkurrenz von Nintendo bekommen haben.

Am 31. März scheint die Party vorbei zu sein. Dann wird auch Super Mario Bros. 35 und Super Mario 3D All-Stars von den Servern verschwinden. Auch keine physischen Spiele von Super Mario 3D All-Stars sollen ab dann im Handel mehr verfügbar sein. Leider eine sehr eigene Strategie von Nintendo die hoffentlich zum Geburtstag von The Legend of Zelda diesen Jahres nicht wiederholt werden wird.

