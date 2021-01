Animal Crossing: New Horizons-Spieler verwandelt Insel zu IKEA

IKEA nachgebaut! Bildquelle: Reddit u/skidmore101 - Animal Crossing: New Horizons - (C) Nintendo

Animal Crossing: New Horizons-Spieler sind sehr kreativ, da diejenigen, die das Spiel noch aktiv spielen, es seit fast einem Jahr geschafft haben, sich selbst zu unterhalten. Dabei haben uns Spieler bereits einige „Meisterwerke“ präsentiert. Nun geht es ab in das IKEA-Möbelhaus, zumindest virtuell im Nintendo Switch-Spiel.

Redditor skidmore101 wurde wahrscheinlich von den Nachrichten über den IKEA Animal Crossing-Katalog 2021 beflügelt, in dem die Möbelpalette des Unternehmens in der Welt von Animal Crossing: New Horizons nachgebaut wurde. Und sie hat einiges an Aufwand in das Projekt gesteckt, wie man sieht.

In den Kommentaren teilt skidmore101 mit, dass „die Frustration real ist“ mit ihrer Insel, da es schmerzhaft ist, sich zwischen ihrem Haus und irgendwo anders zu bewegen. Ein Blick auf die Karte macht dies deutlich, da es einen klaren Weg durch die Insel gibt, dem genau gefolgt werden muss. Sobald die Spieler den DODO-Flughafen verlassen, werden sie in die IKEA-Version von Animal Crossing gestoßen. Mit Bereichen für Arbeitsplätze, Küchen, Wohnzimmer und alles dazwischen sticht das kreative Inseldesign hervor. Mit einer richtigen Kasse, die sogar im Build enthalten ist, ist das Auge fürs Detail spektakulär.

So detailliert wurde ein IKEA-Möbelhaus in Animal Crossing nachgebaut

Neben der beeindruckenden Karte mit den Standorten zeigt skidmore101 mehrere Bilder ihres IKEAs in Aktion. Auf einem Parkplatz mit einem Logo des schwedischen Möbelhaus-Riesen auf dem Boden können die Spieler Bereiche voller Küchenutensilien, Tische und Sofas besuchen. Es ist auch ein Lagerbereich zu sehen, in dem die mit Nook Inc.-Kisten abgedeckten Stellen einige dekorierte Wände aufweisen. Ein herausragender Bereich dieses einzigartigen Inseldesigns ist der Speisesaal. Die verschiedenen Kuchen haben sogar die realen Preise in US-Dollar angeschrieben.

Die Schöpferin dieser IKEA-Welt ist definitiv ein Fan. Sie rennt sogar mit dem bekannten Arbeitsgewand der Möbelhaus-Mitarbeiter herum. Wenn jemand Textilien und Geschirr kaufen möchte, scheint die Insel von skidmore101 der richtige Ort zu sein, und die Traumadresse der Insel lautet 4337-1346-9533.

Animal Crossing: New Horizons-Spieler haben viele Ideen!

Kurz nach Release des Spiels präsentierte ein Nintendo Switch-Spieler einen Horrorfilm, den er im Videospiel „gedreht“ hat. Vor kurzem präsentierte Redditor ACQueen48 sein „Pokemon Center„, dass ebenfalls vollständig im Spiel umgesetzt wurde.

Kein Wunder also, dass neben FIFA 21 das „Nummer-1-Quarantäne-Videospiel“ zu den meistverkauften Games 2020 zählt.

Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort auf Nintendo Switch verfügbar.