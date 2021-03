Animal Crossing: New Horizons – Wie man Wespenangriffe vermeidet

Animal Crossing: New Horizons - Das gibt es Neues im März - (C) Nintendo

Die Tierchen in Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch sind harmlos, nur Wespen können wirklich zur Gefahr werden. Ein Spieler hat nun eine neue Strategie gefunden, den Stacheln der Wespen zu entkommen.

Die Strategie ist an eines der neuen Super Mario-Elemente gebunden, die vor kurzem in die Lebenssimulation eingebunden wurden. Während man Sterne, Blumen und Steine aus dem Super Mario-Universum erhalten kann sind Rohre zu einem der beliebtesten Gegenstände geworden. Diese Pfeifen sind nicht nur eine süße Hommage an Nintendos legendäres Franchise, sondern auch eine Möglichkeit, sich zwischen zwei Punkten zu teleportieren.

Die Animal Crossing-Spieler auf der Switch lieben diese Rohre um schneller zu reisen und man entkommt damit den Wespen auf der Insel. Die Flucht vor den stacheligen Insekten zeigt Redditor Typhanniem in einem Video.

Mit dem Clip des Reddit-Benutzers, der mit ein wenig Baumschütteln beginnt, kann jeder erfahrene Animal Crossing: New Horizons-Spieler vorhersehen, was als nächstes passieren wird.

Animal Crossing: New Horizons – So schnell wird man die Wespen los

Entweder man hat immer sein Netz zur Hand oder man flüchtet durch eine Mario-Röhre. So oder so entkommt man oder fängt man die Wespen. Bei der Röhren-Methode entkommt man ohne Schaden zu nehmen, denn die Wespen verfolgen dich nicht ins Haus.

Bevor die Mario-Rohre da waren konnte man als Spieler nur so schnell wie möglich in ein Haus laufen, wenn man kein Netz zur Hand hatte. Jetzt hat man eine Alternative. Leider können nur zwei grüne Rohre auf jeder Insel platziert werden. Wespen werden also weiterhin ein Problem für jene sein, die kein Netz dabei haben.

Animal Crossing: New Horizons feiert am 20. März 2021 seinen ersten Geburtstag auf der Nintendo Switch. Seit der Veröffentlichung konnte es 31,18 Millionen Einheiten verkaufen.