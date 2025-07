The Last of Us Part 2: Naughty Dog veröffentlicht Chrono-Modus – warnt aber Neueinsteiger

Adnan SiddiqiGründungsmitglied von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games.

Naughty Dog hat Fans überrascht: Ein neues Update für The Last of Us Part 2 Remastered bringt einen „Chronological Experience“-Modus, der die fragmentierte Erzählweise des Spiels neu anordnet. In strikt linearer Reihenfolge. Doch so spannend diese Neuerung klingt, so deutlich warnt das Studio: Neue Spieler sollten diesen Modus beim ersten Durchlauf nicht verwenden.

Der Chrono-Modus ist ab sofort kostenlos für PS5 und PC verfügbar. Er erzählt die Geschichte von Ellie und Abby nicht mehr durch Rückblenden, Zeitsprünge oder Perspektivwechsel, sondern genau so, wie sie chronologisch ablaufen würde. Entwickelt wurde der Modus gemeinsam mit Nixxes Software, den Co-Entwicklern der PC-Version.

Eine neue Perspektive, aber kein Ersatz

Wie Naughty Dog sagt soll der Modus eine alternative Möglichkeit bieten, das Spiel zu erleben. Die ursprüngliche nicht-lineare Erzählweise sei jedoch zentral für die emotionale Wirkung der Geschichte gewesen. Deshalb richtet sich der neue Modus vor allem an erfahrene Spielerinnen und Spieler, die das Spiel bereits durchgespielt haben.

„Die Art und Weise, wie wir Part 2 ursprünglich strukturiert haben, war eine bewusste Entscheidung. Es ging darum, bestimmte Themen und emotionale Höhepunkte gezielt wirken zu lassen“, erklärte Jonathon Dornbush von Naughty Dog im PlayStation Blog. „Durch die chronologische Erzählweise lassen sich nun neue Parallelen und Zusammenhänge erkennen – etwa wie eng sich Ellie und Abbys Wege kreuzen, oder wie bestimmte Entscheidungen unmittelbare Konsequenzen für beide Figuren haben.“

Neue Spieler sollen die Chrono-Option ausdrücklich meiden, da sie wichtige Spannungsbögen im Storytelling vorwegnehmen und so die beabsichtigte Wirkung abschwächen könnten.

Neue Inhalte für Fans

Trotz der Warnung bietet das Update einige Anreize für erfahrene Fans: Wer den Chrono-Modus durchspielt, erhält neue PlayStation-Trophäen. Zudem gibt es zwei neue freischaltbare Outfits, darunter ein augenzwinkerndes Crossover: Joel trägt das Outfit von Nathan Drake, und Tommy erscheint im Look von Sam Drake, bekannt aus der Uncharted-Reihe.

Zusätzlich beinhaltet das Update kleinere Bugfixes und technische Verbesserungen.

Das neue Feature erscheint in einer spannenden Phase für das Franchise. Die zweite Staffel der Last of Us-TV-Serie bei HBO sorgt derzeit für kontroverse Diskussionen und kurz zuvor wurde bekannt, dass Serien-Co-Schöpfer Neil Druckmann sich künftig aus der TV-Produktion zurückzieht. Er möchte sich mehr den neuen Projekten bei Naughty Dog widmen, als der dritten (und vierten) TV-Staffel.

Der Chrono-Modus dürfte somit nicht nur ein spielmechanisches Experiment sein, sondern auch eine Einladung, die Geschichte aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, ohne die ursprüngliche Vision aus den Augen zu verlieren.