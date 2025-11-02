Naughty Dog startet QA und Lokalisierung für Intergalactic: The Heretic Prophet

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Naughty Dog macht offenbar große Fortschritte bei seinem nächsten Blockbuster. Aktuelle Stellenausschreibungen lassen darauf schließen, dass sich das kommende Action Adventure Intergalactic: The Heretic Prophet in einer späten Phase der Entwicklung befindet. Das Studio sucht gezielt nach Personal für Qualitätssicherung und Lokalisierung. Beides sind Prozesse, die üblicherweise erst stattfinden, wenn ein Spiel bereits weitgehend spielbar ist.

Die Hinweise stammen aus jüngsten Jobpostings, die von Twitter bzw. X Nutzer xMBGx entdeckt wurden. Darin sucht Naughty Dog unter anderem drei Associate QA Tester sowie Language Development Support für die Zusammenarbeit mit den deutschen, italienischen und japanischen Lokalisierungsteams. Konkret geht es um Bug Tests, Feedback und die Unterstützung bei der sprachlichen Umsetzung des Spiels.

Recruiting deutet auf späte Entwicklungsphase hin

In den Stellenausschreibungen formuliert Naughty Dog ungewöhnlich offen, dass die Positionen für den neuen Titel besetzt werden sollen. Der Text lautet: „Derzeit sind wir im Kennel fleißig mit Intergalactic: The Heretic Prophet beschäftigt und würden uns freuen, talentierte Personen im Team willkommen zu heißen.“

Das Studio hält sich klassischerweise bedeckt, wenn es um Zeitpunkte oder Projektstatus geht. Die Tatsache, dass QA und Lokalisierung bereits starten, spricht dafür, dass Intergalactic: The Heretic Prophet früher erscheinen könnte als viele Fans bisher vermutet haben. Finalisiertes QA Testing beginnt normalerweise erst, wenn Gameplay, Story und Kernmechaniken stehen und nicht mehr grundlegend verändert werden.

Naughty Dogs bislang ambitioniertestes Projekt

Erst vor wenigen Wochen sprach Studio Präsident Neil Druckmann mit Variety über das Projekt. Dort bezeichnete er Intergalactic: The Heretic Prophet als „das ambitionierteste Spiel, das wir je gemacht haben“. Er betonte, dass es nicht nur das größte, sondern wahrscheinlich auch das teuerste Projekt in der Geschichte von Naughty Dog wird. Seit 2020 befindet sich das Spiel in Entwicklung und ist inzwischen tief in der produktiven Phase angekommen.

„Wir machen es, wir spielen es. Wir laufen auf Hochtouren“, sagte Druckmann.

Inhaltlich schlägt das Studio neue Wege ein. Zwar bleibt der Titel ein Third Person Story Action Adventure, doch integriert Naughty Dog diesmal Elemente aus narrativen Actionspielen, RPG Mechaniken und einem Wide Linear Leveldesign. Besonders bemerkenswert ist der vollständige Schritt in ein neues Genre. Erstmals setzt das Studio komplett auf Science Fiction. Die Handlung spielt rund 2.000 Jahre in einer alternativen Zukunft. Spieler übernehmen die Rolle von Jordan A. Mun, der von dem Alien Planeten Sempiria fliehen muss. Die Welt bietet laut Druckmann ein eigenes Lore, neue Rassen, Kulturen und eine epische Erzählung.

Intergalactic: The Heretic Prophet erscheint exklusiv für die PlayStation 5. Ein Release Termin wurde noch nicht genannt, könnte aber näher rücken, als viele dachten.

