Meistverkauften Videospiele 2020 in Österreich waren analog zu Europa

Österreich und seine Gamer - Bildmontage: DailyGame.at

Auch wenn kein Großevent 2020 abgehalten wurde: FIFA 21, die Fußball-Simulation von EA Sports/EA, war 2020 die klare Nummer 1, auch bei uns in Österreich. Dahinter folgt Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8 Deluxe (beide exklusiv für die Nintendo Switch).

Insgesamt ist FIFA 21 in 16 der 19 aufgeführten europäischen Länder die Nummer 1. Damit folgt die neueste Ausgabe des Fußballspiels seinen Vorgängern, seit 2017. Auf den Plätzen zwei und drei in der Europa Games-Jahrestabelle stehen die beiden Nintendo-Titel Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8 Deluxe. In Frankreich war die Lebenssimulation von Nintendo, dass neueste Animal Crossing, sogar auf Platz 1.

Auch die Dauerbrenner GTA 5 und Minecraft finden sich des Öfteren in den Charts der jeweiligen europäischen Länder. Die Open-World-Action von Rockstar Games, GTA 5, war besonders in den osteuropäischen Ländern beliebt, welche erhoben wurden. Minecraft schaffte mehr Spieler in Italien, Portugal, Spanien und Finnland. The Last of Us 2 war besonders in Finnland, Russland, Schweden, der Slowakei und Tschechien beliebt. Bei unseren Nachbarn, Deutschland, waren die Top 3 übrigens genau die gleichen wie in Österreich.