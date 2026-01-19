Fossilien in Animal Crossing New Horizons – Was jedes alte Knochenstück wirklich wert ist

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Du schlägst in Animal Crossing New Horizons wieder in den Sand ein, findest ein seltsames knochenartiges Objekt und denkst dir: „Was ist das denn?“ Dann bringst du es zu Blathers, lässt es identifizieren und – zack – lernst, dass es Hunderte Sternis wert ist. Diese kleinen uralten Überreste sind nicht bloß Deko. Sie sind Cash-Cow, Sammlerobjekt und Museumsjuwel in einem.

In diesem Artikel erfährst du alles zum großen 3.0 Update für das Spiel.

Werbung

Hier kommt der ultimative Guide zu allen Fossilien und ihren echten „Sternis-Werten“.

Wie Fossilien funktionieren – die Basics

Bevor wir zu den Preisen kommen, ein paar Dinge, die du unbedingt wissen musst:

Wenn du ein Fossil ausgräbst, ist es zunächst unbestimmt. Du musst es zu Blathers ins Museum bringen, damit er es identifiziert. Erst dann siehst du, was es ist und wie viele Bells es wert ist.

Werbung

Zwei Optionen stehen dir dann offen:

Spenden – fülle dein Museum mit prähistorischen Artefakten.

– fülle dein Museum mit prähistorischen Artefakten. Verkaufen – gib es bei Nook’s Laden ab und kassiere Geld.

Für Nook’s Laden gilt: Wenn du nach Ladenschluss den Drop-Off-Briefkasten nutzt, gibst du ca. 20 % vom Wert ab, bekommst aber auch dann noch ordentlich Geld.

Und ja – es gibt 73 Fossilien im Spiel, die alle unterschiedliche Preise haben.

Die wertvollsten Fossilien in Animal Crossing New Horizons

Hier sind einige der Fossilien, die dir am meisten Sternis bringen – perfekt, wenn du deinen Geldbeutel füllen willst oder gezielt nach bestimmten Stücken gräbst:

Einige Fossilien bringen richtig fette Summen, wenn du sie verkaufst:

T. Rex Schädel – bis zu 6.000 Sternis

– bis zu 6.000 Sternis Brachiosaurus Schädel – ebenfalls bis zu 6.000 Sternis

– ebenfalls bis zu 6.000 Sternis Stegosaurus Schädel – um die 5.000 Sternis

– um die 5.000 Sternis Tricera Schädel – etwa 5.500 Sternis

Diese Teile sind nicht nur schön für dein Museum, sondern auch ordentlich klingende Münzen in der Tasche.

Sets, die sich wirklich lohnen

Wenn du mehrere Teile eines Dinosauriers findest, lohnt sich das gleich doppelt:

Brachiosaurus-Set

Mit Schädel, Brust, Becken und Schwanz kannst du zusammen über 20.000 Sternis verdienen.

Diplodocus-Set

Sechs Teile ergeben zusammen oft über 25.000 Sternis – ideal, wenn du gerade Insel-Upgrades planst.

Preise im Überblick – was du für jedes Fossil bekommst

Hier ein Überblick über viele Fossilien und ihre ungefähren Verkaufspreise im Spiel:

Acanthostega – 2.000 Sternis

– 2.000 Sternis Amber – 1.200 Sternis

– 1.200 Sternis Ammonite – 1.100 Sternis

– 1.100 Sternis Archelon Schädel – 4.000 Sternis

– 4.000 Sternis Brachio Brust – 5.500 Sternis

– 5.500 Sternis Diplodocus Hals – 4.500 Sternis

– 4.500 Sternis Dimetrodon Schädel – 5.500 Sternis

– 5.500 Sternis Iguanodon Torso – 3.500 Sternis

– 3.500 Sternis Megacero Schädel – 4.500 Sternis

– 4.500 Sternis Trilobite – 1.300 Sternis

Und noch viele mehr. Kleinere Fossilien bringen nur wenige Tausend Sternis, aber viele davon addieren sich schnell zu einem schönen Schatz.

So bekommst du mehr Fossilien

Täglich kannst du bis zu vier Fossilien ausgraben – und zwar an den kleinen X-Markierungen im Boden.

Viele Spieler packen ihren Tag mit folgendem Ritual:

Morgens Inselrundgang – alle X-Markierungen ausgraben Zurück ins Haus zum Inventar-Sortieren Ab zu Blathers für Identifikation Spenden, was fehlt – verkaufen, was doppelt ist

Hier geht es zu unserer Game Review zu Animal Crossing New Horizons für die Nintendo Switch.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung