DailyGame
DailyGame - Gaming News - Nintendo - Animal Crossing: New Horizons bekommst ein massives Update für die Switch 2
2 Min. lesen

Animal Crossing: New Horizons bekommst ein massives Update für die Switch 2

Am 15. Januar 2026 erscheint die Switch 2-Edition von Animal Crossing: New Horizons samt großem Gratis-Update: mit 4K, mehr Multiplayer und Resort-Hotel.

i Animal Crossing: New Horizons bekommst ein massives Update für die Switch 2
Artikel von Markus +

Gute Nachrichten für Inselbewohner: Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition erscheint am 15. Januar 2026 – inklusive massiver Technik- und Gameplay-Verbesserungen. Parallel bringt Nintendo ein kostenloses Update für alle bestehenden Spieler, damit niemand leer ausgeht.

Was steckt drin? Von 4K in der TV-Docking-Station über Multiplayer für bis zu 12 Spieler bis zu neuen Kreativ-Tools: Die nächste Insel-Saison wird größer, schneller und sozialer. Und ja, auch altbekannte Gesichter kehren zurück.

Was die Switch 2-Edition von Animal Crossing: New Horizons wirklich neu macht

Die Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition nutzt die neue Hardware voll aus: 4K-Support im TV-Modus, Maussteuerung über den rechten Joy-Con und ein integriertes Megafon, das das Konsolen-Mikro nutzt, um Bewohner direkt beim Namen auszurufen. Online-Sessions wachsen von acht auf bis zu zwölf Spieler.

Mit CameraPlay bindest du eine kompatible USB-Kamera an und siehst Live-Reaktionen deiner Freunde bei Inselbesuchen. Preislich liegt die neue Version bei $64,99. Besitzer der Switch-1-Version können per Upgrade-Pack für $4,99 wechseln – digital im My Nintendo Store und der eShop-Vorbestellung.

Gratis-Update für alle: Resort-Hotel, mehr Speicher & Resetti

Das Update liefert ein Resort-Hotel am Pier, betrieben von Kapp’ns Familie. Du dekorierst Gästezimmer, managst Besucher und shoppst neue Möbel sowie Kleidung im Souvenir-Shop. Der Hausspeicher wächst auf 9.000 Items; Bäume, Büsche und Blumen kannst du direkt einlagern.

Außerdem zurück: Resetti mit seinem „Reset-Service“ – perfekt, um deine Insel schnell umzubauen. Mit Slumber Island (exklusiv für Nintendo Switch Online) gestaltest du bis zu drei kollaborative Traum-Inseln, teilst sie und bearbeitest sie gemeinsam mit Freunden – inklusive flexibler Layout-Optionen und Multiplayer-Design-Tools.

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.

Events, Items & amiibo-Crossover

Neue, kooperative Events bringen Nintendo-Items wie klassische Konsolen und die Ultra Hand. Bestimmte Deko-Konsolen lassen dich sogar ausgewählte Retro-Titel spielen. On top warten LEGO-Möbel sowie amiibo-Kompatibilität (u. a. The Legend of Zelda, Splatoon) für thematische Items und Gastauftritte.

Nintendo hebt Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition auf ein neues Level und belohnt alle bisherigen Spieler mit kostenlosen Inhalten.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Wann erscheint die Nintendo Switch 2-Edition von Animal Crossing: New Horizons?
    Am 15. Januar 2026 – gleichzeitig mit dem Gratis-Update.
  • Gilt das Update auch für die Original-Version auf Switch?
    Ja, alle Spieler erhalten die neuen Inhalte kostenlos.
  • Wie teuer ist das Upgrade zur Switch 2-Edition?
    5 Euro als Upgrade-Pack im eShop/My Nintendo Store.
  • Brauche ich Nintendo Switch Online für Slumber Island?
    Ja, Slumber Island ist ein exklusives Feature für Abonnenten.

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Animal Crossing: New Horizons

Mehr dazu...

Animal Crossing: New Horizons ist eine Lebenssimulation, die von Nintendo entwickelt wurde. Das Spiel ist am 20. März 2020 für die Nintendo Switch erschienen. New Horizons ist das fünfte Spiel der Animal Crossing-Hauptreihe.

Publisher: NintendoSysteme: NintendoReleasedatum: 20. März 2020

Mehr entdecken

Neu für dich!