Animal Crossing: New Horizons bekommst ein massives Update für die Switch 2

Gute Nachrichten für Inselbewohner: Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition erscheint am 15. Januar 2026 – inklusive massiver Technik- und Gameplay-Verbesserungen. Parallel bringt Nintendo ein kostenloses Update für alle bestehenden Spieler, damit niemand leer ausgeht.

Was steckt drin? Von 4K in der TV-Docking-Station über Multiplayer für bis zu 12 Spieler bis zu neuen Kreativ-Tools: Die nächste Insel-Saison wird größer, schneller und sozialer. Und ja, auch altbekannte Gesichter kehren zurück.

Was die Switch 2-Edition von Animal Crossing: New Horizons wirklich neu macht

Die Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition nutzt die neue Hardware voll aus: 4K-Support im TV-Modus, Maussteuerung über den rechten Joy-Con und ein integriertes Megafon, das das Konsolen-Mikro nutzt, um Bewohner direkt beim Namen auszurufen. Online-Sessions wachsen von acht auf bis zu zwölf Spieler.

Mit CameraPlay bindest du eine kompatible USB-Kamera an und siehst Live-Reaktionen deiner Freunde bei Inselbesuchen. Preislich liegt die neue Version bei $64,99. Besitzer der Switch-1-Version können per Upgrade-Pack für $4,99 wechseln – digital im My Nintendo Store und der eShop-Vorbestellung.

Gratis-Update für alle: Resort-Hotel, mehr Speicher & Resetti

Das Update liefert ein Resort-Hotel am Pier, betrieben von Kapp’ns Familie. Du dekorierst Gästezimmer, managst Besucher und shoppst neue Möbel sowie Kleidung im Souvenir-Shop. Der Hausspeicher wächst auf 9.000 Items; Bäume, Büsche und Blumen kannst du direkt einlagern.

Außerdem zurück: Resetti mit seinem „Reset-Service“ – perfekt, um deine Insel schnell umzubauen. Mit Slumber Island (exklusiv für Nintendo Switch Online) gestaltest du bis zu drei kollaborative Traum-Inseln, teilst sie und bearbeitest sie gemeinsam mit Freunden – inklusive flexibler Layout-Optionen und Multiplayer-Design-Tools.

Events, Items & amiibo-Crossover

Neue, kooperative Events bringen Nintendo-Items wie klassische Konsolen und die Ultra Hand. Bestimmte Deko-Konsolen lassen dich sogar ausgewählte Retro-Titel spielen. On top warten LEGO-Möbel sowie amiibo-Kompatibilität (u. a. The Legend of Zelda, Splatoon) für thematische Items und Gastauftritte.

Nintendo hebt Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition auf ein neues Level und belohnt alle bisherigen Spieler mit kostenlosen Inhalten.

