Dieses VR-Koop-Spiel aus Österreich überrascht mit Friend’s Pass und Crossplay

Videospiele die Teamwork notwendig machen sind im Trend, auch in der Virtual Reality-Szene. Noch schöner ist es, wenn wir auch über VR-Games aus Österreich berichten können, nämlich VR Giants. Das Besondere daran? Es handelt sich um ein asymmetrisches Koop-Konzept. Zwei Spieler übernehmen komplett unterschiedliche Rollen und Perspektiven. Das kann eben (fast) nur VR.

Du spielst entweder Goliath, einen riesigen VR-Giganten, der mit roher Kraft die Umgebung manipuliert, oder David, den kleinen, wendigen Begleiter, der präzise Sprünge, Rätsel und Plattform-Passagen meistert. Alle Herausforderungen sind so gestaltet, dass sie nur gemeinsam lösbar sind. Ohne Kommunikation und Teamplay geht hier gar nichts.

Dieses Konzept hat dem Spiel bereits im Early Access auf Steam sehr positives Feedback eingebracht und ist jetzt auch vollständig auf Meta Quest spielbar.

VR Giants ist jetzt auch für Meta Quest verfügbar

Mit dem heutigen Release erfüllt RISA Interactive einen der größten Community-Wünsche: VR Giants ist jetzt im Early Access auf Meta Quest 3 und 3S verfügbar und das zum Preis von 19,99 Euro. Besonders stark dabei: Zum Start ist ein kostenloser Friend’s Pass enthalten. Damit kann eine zweite Person sofort mitspielen, ohne selbst das Spiel kaufen zu müssen. Ideal, um Familie oder Freunde spontan ins Abenteuer zu holen. Du musst also nur einmal zahlen.

Ein großes Highlight der Quest-Version: Beide Rollen sind jetzt vollständig in VR umgesetzt und online spielbar. Das macht vor allem Davids Gameplay deutlich immersiver als zuvor.

Für David stehen zudem zwei neue Kameramodi zur Auswahl:

Voll immersiver VR-Modus für maximale Präsenz

für maximale Präsenz Cinema-Room-Modus mit virtuellem 2D-Screen für entspannteres Spielen

So kannst du selbst entscheiden, wie intensiv dein VR-Erlebnis sein soll. Nicht für jede/m ist VR das Richtige. Aber mit dem 2D-Screen kann man es „umgehen“.

Auch technisch hat sich einiges getan. VR Giants unterstützt jetzt vollständiges Crossplay zwischen Meta Quest und PC (Steam). Du kannst also problemlos zusammenspielen. Zusätzlich wurde der Steam-Client erweitert und bietet nun neben lokalem Koop auch einen eigenen Online-Koop-Modus. Zusammen mit dem Friend’s Pass wird gemeinsames Spielen so einfach wie nie zuvor.

Inhaltlich wird ordentlich was geboten

Auch abseits der Technik hat VR Giants einiges zu bieten. Dich erwarten:

23 abwechslungsreiche Level

Vier unterschiedliche Biome : Eis, Wüste, Vulkan und Weideland

: Eis, Wüste, Vulkan und Weideland Drei verschiedene Goliath-Formen , darunter Lava-Varianten

, darunter Lava-Varianten Rund 8 Stunden Koop-Gameplay

Freischaltbare kosmetische Inhalte für beide Charaktere

Das Spiel setzt dabei weniger auf Hektik, sondern auf clevere Rätsel, Timing und Zusammenarbeit.

„Wir freuen uns unglaublich, VR Giants auf die Quest zu bringen“, so Wolfgang Tschauko, Gründer und Lead Developer von RISA Interactive. Übrigens sind weitere Inhalte bereits geplant. Einen genauen Zeitraum nannte Tschauko dafür noch nicht.

VR Giants ist ein starkes Beispiel dafür, wie innovativ VR-Koop sein kann und ein echtes Aushängeschild für die österreichische Games-Szene. Wenn du VR nicht alleine erleben willst, sondern gemeinsam, dann solltest du es dir mal genauer ansehen. Entweder im Meta Quest-Store oder auf Steam.

