Rockstar arbeitet laut Synchronsprecher an einem VR-Spiel

Spekulationen über GTA 5-Port oder erinnert sich Rockstar an versprochenes San Andreas VR-Release?

Rockstar Games scheint laut dem Lebenslauf eines Synchronsprechers an einem weiteren VR Spiel zu arbeiten. Der Synchronsprecher Michael Ursu listet ein “Unbekanntes Rockstar-Spiel” als eines der VR-Projekte auf, an denen er gearbeitet hat, was Spekulationen darüber auslöst, dass ein klassisches Rockstar-Spiel eine VR-Portierung erhalten könnte. Einige gehen sogar so weit zu behaupten, dass es sich dabei um ein Update des lang erwarteten Grand Theft Auto 6 (GTA 6) handeln könnte.

Dies könnte bedeuten, dass Rockstar den ungewöhnlichen Schritt macht, das Spiel gleichzeitig auf herkömmlichen Konsolen und VR (PC, PlayStation VR 2) zu veröffentlichen.

GTA 6: Ist ein VR-Modus geplant?

Diese Entwicklung wurde von dem Reddit-User “KekanKok” entdeckt, der das unangekündigte Projekt auf der Website von Michael Ursu geteilt (via Reddit.com) hat. Hier gibt Ursu keine Hinweise darauf, welche Rolle er spielen wird. Damit reiht sich dieses Gerücht in ein breites Spektrum von GTA 6-Gerüchten- und Spekulationen.

In dem Thread spekulieren einige Benutzer, dass es sich dabei um eine VR-Version von GTA 5 handeln könnte. Somit könnte Rockstar Games das Spiel “abermals” neu rausbringen. Quasi das The Elder Scrolls V: Skyrim unserer Zeit. Bislang wurde GTA 5 nach 2013 (PS3, Xbox 360) für PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mögliche GTA-Games als VR-Titel

GTA 5 ist nicht der einzige Kandidat für eine mögliche VR-Portierung. Obwohl 2021 eine VR-Portierung von GTA: San Andreas angekündigt wurde, wurde seitdem nichts weiter darüber bekannt gegeben. Es gibt jedoch Spekulationen und Hoffnungen innerhalb der Community, dass Rockstar Games möglicherweise an einem VR-Spiel arbeitet, das im GTA-Universum angesiedelt ist.

Bislang gibt es keine Stellungnahme von Rockstar Games zu den Gerüchten. Über das nächste GTA wissen wir offiziell, dass es in Entwicklung ist. Seitdem hat sich auch nicht mehr viel “Offizielles” getan.