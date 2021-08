The Elder Scrolls V: Skyrim – Jede Version die es gibt!

The Elder Scrolls V: Skyrim - (C) Bethesda

Von wegen GTA 5 ist es auf drei Konsolen erschienen (ab November 2021). Der Meister der “Dieses-Spiel-wird-immer-wieder-neu-aufgelegt”-Liga ist The Elder Scrolls V: Skyrim. Das Open World-Rollenspiel hat seit dem Jahr 2011 viele neue Versionen seiner selbst gesehen, weil es so erfolgreich war. Skyrim hat sich mit Neuveröffentlichungen auf jeder Plattform einen Platz geschaffen.

Mittlerweile gibt es drei Haupt-Versionen von The Elder Scrolls V: Skyrim. Das ursprüngliche Spiel erschien 2011 für PC, Xbox 360 und PlayStation 3, wobei man den Titel mit den Add-Ons Dawnguard, Heartfire und Dragonfire erweitern konnte. Diese Version erschien auch 2017, einschließlich einiger exklusiver Nintendo-Bonis. Ebenso bekamen die Switch-Spieler auch alle DLCs kostenlos dazu, wie auch die Special Edition auf anderen Konsolen.

Im Jahr 2016 erschien die Special Edition von Skyrim. Diese Version beinhaltete alle offiziellen Erweiterungen und wurde als kostenloses Upgrade für PC neben einer Standardversion auf Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Dies beinhaltete weitere Upgrades für Besitzer von Xbox One X und PS4 Pro. Die Special Edition brachte auch den “Creation Club” mit sich, so dass Mods auch im Wohnzimmer möglich waren.

Skyrim Anniversary Edition – Alle Informationen zu Release, Umfang und Plattformen

Die neu angekündigte Skyrim Anniversary Edition ist ein weiteres Upgrade für PC, Xbox One und PlayStation 4. Es ist auch eine neue Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5, die das Spiel in 4K darstellen wird. Das Spiel enthält nicht nur die jetzt erwarteten DLC-Erweiterungen, sondern auch 500 Elemente aus dem Creation Club des Spiels. In der Tat macht dies einen guten Teil des Community-Inhalts, der das Spiel all die Jahre am Leben erhalten hat, zu einem offiziellen DLC, was für Mod-Ersteller überall eine großartige Nachricht sein muss.

Wann erscheint die Anniversary Edition?

Die Neuauflage von Skyrim erscheint am 11. November 2021 für PC, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S und Xbox One.

Was wird die Anniversary Edition kosten?

Derzeit ist der Preis dieser Skyrim-Version nicht bekannt!

Was ist in der Anniversary Edition enthalten?

über 500 DLCs

neue Quests, Dungeons, Bosse, Waffen und Zaubersprüche (größtenteils aus dem Creation Club)

Special Edition, plus die 3 offiziellen DLCs Heartfire, Dawnguard und Dragonborn.

Die Liste der Skyrim-Versionen ist damit aber nicht aus. Es gab die genannten drei Haupt-Versionen, sowie…

Welche Versionen von Skyrim gab es?

Titel Plattform The Elder Scrolls V: Skyrim PC The Elder Scrolls V: Skyrim Xbox 360 The Elder Scrolls V: Skyrim PlayStation 3 The Elder Scrolls V: Skyrim Nintendo Switch The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition PC (kostenlos) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Xbox One The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition PlayStation 4 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition PC (Upgrade) The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Xbox One The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition PlayStation 4 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Xbox Series X/S The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition PlayStation 5 The Elder Scrolls V: Skyrim VR PlayStation VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR PC (VR) The Elder Scrolls V: Skyrim Alexa

Ob das nächste The Elder Scrolls auch so viele Versionen schaffen wird? The Elder Scrolls 6 befindet sich derzeit bei Bethesda in Entwicklung, aber ein Release vor 2025 scheint derzeit sehr unrealistisch.

The Elder Scrolls V: Skyrim ist allgegenwärtig! Bisher erschien das Open World-Rollenspiel für PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS5, Nintendo Switch, PlayStation VR sowie Alexa.

