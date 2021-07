Skyrim: Spieler erstellt Ciri aus The Witcher 3 im Spiel

Ciri in The Witcher 3: Wild Hunt - (C) CD Projekt Red

The Elder Scrolls V: Skyrim feiert in diesem Jahr seinen zehnjährigen Geburtstag. Auch wenn eine Fortsetzung vermutlich noch sehr lange auf sich warten lässt, ist die Fanbase immer noch so groß wie eh und je. Unlängst hat es sich so beispielsweise ein Spieler zur Aufgabe gemacht, absolut alle NPCs im Spiel zu töten. Ein anderer hat indes eine originalverpackte Version um 600$ gekauft, weil er sich in der Zukunft eine Wertsteigerung erhofft. Und wieder ein anderer hat nun Ciri aus The Witcher 3 im Spiel nachgestellt.

Neben dem namensgebenden Gerald, ist Ciri wohl eine der beliebtesten Figuren im Witcher-Universum. Auch der Reddit-Nutzer JoystickRick denkt wohl ähnlich. Denn so hat er im sehr ausführlichen Charaktereditor von Skyrim die weißhaarige Kämpferin nun rekreiert. Ob es ihm gelungen ist, könnt ihr selbst entscheiden:

Während Ciri in Skyrim zwar nicht auf die selben Fähigkeiten wie im Witcher-Universum zurückgreifen kann, sieht das in der kommenden zweiten Staffel der Netflix-Serie vermutlich schon bald anders aus. In Staffel Zwei der beliebten Serie, verschlägt es den Hexer Gerald zurück zu seiner Ausbildungsstätte Kaer Morhen. Ein Ort, den man bereits aus den Spielen und den Bücher bestens kennt. Ob Ciri dort auch zur Monsterschlächterin ausgebildet wird, muss sich allerdings noch zeigen.

In der Zwischenzeit haben die Entwickler CD Project RED sogar einen neuen gratis DLC für Witcher 3 angekündigt, der schon bald erscheinen und sich stark an der Serie orientieren soll.