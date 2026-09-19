Cyberpunk 2077 war nicht schuld: Darum wechselte CD Projekt bei The Witcher 4 die Engine

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der holprige Start von Cyberpunk 2077 war laut CD Projekt Red nicht der Grund für den Abschied von REDengine. Co-CEO Michal Nowakowski erklärte gegenüber Deconstructor of Fun (YouTube), dass die eigene Engine nicht das eigentliche Problem gewesen sei. Entscheidend war vielmehr, Ressourcen nicht dauerhaft in eigene Technologie stecken zu müssen. Den Anstoß gab ausgerechnet Epics The Matrix Awakens-Demo. Daraus entwickelte sich die Zusammenarbeit mit Epic Games. Bereits 2022 berichteten wir, wie eine UE5-Tech-Demo CD Projekt überzeugte.