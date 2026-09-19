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Cyberpunk 2077 war nicht schuld: Darum wechselte CD Projekt bei The Witcher 4 die Engine

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Artikel von Markus Bauer +
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Der holprige Start von Cyberpunk 2077 war laut CD Projekt Red nicht der Grund für den Abschied von REDengine. Co-CEO Michal Nowakowski erklärte gegenüber Deconstructor of Fun (YouTube), dass die eigene Engine nicht das eigentliche Problem gewesen sei. Entscheidend war vielmehr, Ressourcen nicht dauerhaft in eigene Technologie stecken zu müssen. Den Anstoß gab ausgerechnet Epics The Matrix Awakens-Demo. Daraus entwickelte sich die Zusammenarbeit mit Epic Games. Bereits 2022 berichteten wir, wie eine UE5-Tech-Demo CD Projekt überzeugte.

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