Skyrim-Spieler tötet jeden NPC im gesamten Spiel

,,Es ist vollbracht“ schreibt der tausendfache Mörder. Ohne Reue berichtet er von seinen Opfern. Mit einer Leichtigkeit zählt er sie auf. ,,2201 Menschen/NPC und mehr als 2400 unterschiedliche Bestien. Alle weg.“ Doch während er seine Tat ohne Skrupel zugibt, mischt sich auch Melancholie in seine Worte. Denn Himmelsrand ist leer. ,,Ich bin alleine in Skyrim“ philosophiert jaeinskyrim ein letztes Mal auf Reddit. Dann macht er sich wohl in eine der unzähligen Schenken auf, um alleine auf seine Einsamkeit anzustoßen.

Was jedoch zunächst wie ein unsägliches Verbrechen klingt, ist natürlich in der Welt von The Elder Scrolls V: Skyrim nicht ganz so schlimm. Viel mehr ist es eine ,,Leistung“ die von sehr viel Zeit, Geduld und vermutlich auch Langeweile zeugt. Denn der Reddit-Nutzer hat es sich nach zehn Jahren zur Aufgabe gemacht, die gesamte Welt des 2011 erschienen Spiels zu entvölkern.

Menschenleeres Skyrim

Wer schon einmal in die Welt des langlebigen Rollenspiels getaucht ist weiß, dass an jeder Ecke, in jedem Dorf, in jeder Höhle ein NPC lauert. Auch stellt sich das Problem, dass bestimmte namenlose Gegner wieder respawnen. Wichtige NPC hingegen bleiben für immer tot. Wenn man also schnell genug ist, ist es also tatsächlich möglich, auch wirklich jedes Leben auszulöschen.

Unklar ist jedoch, ob der Spieler eine Mod verwendet hat. Denn so gibt es zahlreiche, die jeden toten Gegner auch tot bleiben lassen. Nichtsdestotrotz ist es dennoch keine Leichtigkeit, jegliches Leben in Skyrim auszulöschen. Das würde schon ein immenses Wissen der Welt voraussetzen. Da der nächste Teil der Reihe aber vermutlich noch lange auf sich warten lässt, haben andere mordlustige Spieler noch länger die Möglichkeit, es auch einmal zu probieren.

