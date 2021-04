GTA 5: So viele Gegner müsst ihr töten um das Spiel zu beenden

Grand Theft Auto 5 (GTA5) - (C) Rockstar Games

Jeder hat es schon mal versucht. GTA 5 oder einen andere Ableger der beliebten Reihe zu spielen, ohne das Gesetz zu brechen. Nur bei grün über die Straße, sich an der Verkehrsregeln zu halten und keine Passanten zu überfahren. Doch egal wie friedliebend die Spieler auch sein mögen, man wird in Grand Theft Auto nicht daran vorbeikommen, irgendwann auch einen Gegner zu töten.

Wie meuchelmörderisch man jedoch tatsächlich unterwegs ist, hat jetzt ein sehr eifriger Fan herausgefunden. So hat er sich nämlich die Mühe gemacht, jeden Kill während der Hauptstory mitzuzählen und ist dabei zu einer gewaltigen Summe gekommen.

GTA 5 erfreut sich immer noch einer großen Beliebtheit. Mittlerweile ist es sogar schon zum zweiten Mal für den Xbox Game Pass erhältlich. Und Fans warten gespannt auf die kleinsten Informationen zu einer möglichen Fortsetzung. Auch wenn die Kill-Zählung keine Neuigkeiten zum sechsten Teil der Reihe birgt, ist es dennoch eine interessante Information.

GTA 5 macht euch zum Massenmörder

Der Reddit-Nutzer TK-57 hat dabei sogar alles versucht, um jedem unnötigen Mord aus dem Weg zu gehen. Ist geflohen, wenn er das konnte. Hat Stealth genutzt, wenn es möglich war. Und hat sogar darauf geachtet in der Open-World nicht einem Zivilisten zu schaden. Und dennoch war er „gezwungen“ innerhalb der Story 762 virtuelle Menschen zu ermorden.

Der Redditor hat sich sogar die Mühe gemacht die Kills anhand der drei Charaktere auszuwerten. So konnte er herausfinden, wer von ihnen der größte Massenmörder im Spiel war. So kommt Micheal in GTA 5 auf 172 nicht vermeidbare Morde. Trevor, der aufbrausende Redneck, bleibt sich treu und töten im Spiel insgesamt 258 Gegner. Den höchsten Platz auf dem blutigen Podest bekommt hingegen der liebenswerte Straßengangster Franklin, der insgesamt 295 Menschen töten „muss“.

Es ist also kaum verwunderlich für eine Reihe, die seit der Einführung für Kontroverse und wütende Eltern steht, dass es sich selbst bei aller Vorsicht nicht vermeiden lässt, zum Massenmörder zu werden. Aber andererseits ist das vermutlich auch einer der Gründe, warum die Reihe nach all den Jahren immer noch über so eine große Fanbase verfügt.