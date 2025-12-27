San Andreas kommt zurück: Mod bringt das ganze Spiel in GTA V

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Satz ist längst ein Meme, aber er trifft gerade einen Nerv: „Ah sh*t, here we go again.“ Während GTA 6 noch auf sich warten lässt, klammern sich viele Fans an das, was Rockstar Games früher so unfassbar gut konnte: ikonische Welten, klare Charaktere, diese ganz eigene GTA-Magie. Und genau da setzt jetzt ein Projekt an, das bei der Community gleichzeitig Euphorie und Angstschweiß auslöst.

Denn ja: Grand Theft Auto: San Andreas – The Nextgen Edition soll nicht einfach nur eine hübschere Karte liefern. Es geht um etwas Größeres, um ein echtes „Zurück nach Los Santos“-Gefühl, aber mit moderner Technik. Laut Revolution Team, den Moddern hinter der Vice City Nextgen Edition, entsteht ein Overhaul-Mod für GTA V, der San Andreas komplett in die aktuelle RAGE-Engine bringen soll, inklusive Haupt- und Nebenmissionen.

Was „Nextgen Edition“ hier wirklich bedeutet

Wenn Mod-Projekte „Nextgen“ sagen, ist oft nur die Optik gemeint. Hier klingt es eher nach: San Andreas als vollständiges Spiel, nur eben in GTA V. Nicht nur die Welt, sondern „alles“, was San Andreas ausmacht, soll spielbar werden (via DSOGaming.com).

Aktuell ist das Ganze aber noch ein Blick durch den Türspalt. Der offizielle Teaser zeigt im Kern nur die berühmte Szene, mehr Stimmung als Gameplay. Und genau das ist vermutlich Absicht. Die Modder haben aus der Vergangenheit gelernt oder mussten es (besser gesagt) lernen. Denn ihr früheres Projekt rund um Vice City geriet 2025 massiv unter Druck. Berichte sprechen von Takedowns rund um Trailer/Links und rechtlichem Gegenwind durch Take-Two (via 80.lv).

Die Modder von Revolution Team sagen also sinngemäß, man werde „diesmal vorsichtiger mit Details umgehen“. Ein Satz, der in der Szene wie ein Warnschild wirkt. Übersetzt heißt das: Kein zu großer Hype, keine zu frühen Download-Spuren, keine unnötige Angriffsfläche.

YouTube-Video

„GTA: San Andreas – The Nextgen Edition“ – Reddit ist bereits gespalten

Auf Reddit liest du gerade zwei Lager. Die einen feiern schon jetzt: Endlich wieder CJ, endlich wieder Grove Street, aber in „modern“. Die anderen sind deutlich skeptischer, nicht wegen der Technik, sondern wegen der Realität: „Wie lange bleibt das online?“ Genau diese Diskussionen gab es schon beim Vice-City-Projekt, als Nutzer über Takedowns und den Wechsel zu „Standalone“-Paketen sprachen.

Und da hängt eine zweite Sorge dran: Wenn ein Mod plötzlich „zu gut“ wirkt, kippt die Stimmung von „Fan-Liebe“ zu „das wird sofort weggeklatscht“. Viele haben genau davor Angst, besonders jetzt, wo GTA 6 so groß über allem schwebt.

GTA: San Andreas ist für viele nicht nur „ein altes GTA“, sondern ein Stück Gaming-Jugend. Die Idee, dieses komplette Erlebnis in GTA V zu spielen, klingt wie ein Traum, den Modder aus purer Leidenschaft zusammenbauen. Gleichzeitig liegt über allem die Frage, die niemand laut aussprechen will: „Dürfen wir uns überhaupt freuen oder tut es nachher nur wieder weh?“ Wenn Revolution Team wirklich liefert (was ich an dieser Stelle bezweifle), könnte das die perfekte Rückkehr nach Los Santos werden, bevor GTA 6 übernimmt.

Das „echte“ neue Grand Theft Auto, also GTA 6, wird am 19. November 2026 endlich für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Zuvor gab es bereits ein Release-Fenster für Herbst 2025 und für den 26. Mai 2026. Erst kürzlich gab es einige Kündigungen bei Rockstar Games, bei dem der Streit mit der Gewerkschaft eskalierte. Ob sich das auf den Release-Termin abermals auswirken wird? Angeblich nicht.

