Grand Theft Auto 5-Mod bringt ganz Vice City ins Spiel

Nach vier Jahren harter Arbeit hat ein beeindruckendes Team von Moddern die Arbeit an Vice Cry: Remastered abgeschlossen, das in der Engine von Grand Theft Auto 5 umgesetzt wurde. Die Welt von Vice City von GTA ist aufgrund ihres einzigartigen Neon-Designs und der lebendigen Spielwelt eine der am meisten verehrten Schauplätze in der gesamten Serie. Jetzt, achtzehn Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung, hat Vice City in Form eines Mods neues Leben erhalten.

Grand Theft Auto 5 wurde 2013 veröffentlicht und begeisterte Kritiker. Viele lobten das Spiel für seine nuancierte Geschichte und die innovative Spielmechanik. In den sechs Jahren seit der Veröffentlichung hat GTA 5 seinen Umfang nur noch erweitert, indem es zuerst einen vollwertigen Online-Mod anbot und dann Mods auf dem PC unterstützte. Trotz der weitverbreiteten Fanfare für GTA 5 und die Kulisse von Los Santos sehnten sich viele Spieler immer noch nach einer Chance, nach Vice City zurückzukehren. Insider-Spekulationen haben das Feuer angeheizt, nachdem sich Gerüchte verbreiteten, wonach GTA 6 nach Vice City zurückkehren würde.

Das “Vice Cry”-Modderteam hat Vice Cry: Remastered 1.0 veröffentlicht, das hier heruntergeladen werden kann. In der Beschreibung des Projekts heißt es:

“Vice Cry: Remastered ist eine vollständige Portierung von Vice Cry für Grand Theft Auto 5, ausgeführt als DLC, mit vielen neuen Details für ein echtes VC-Erlebnis.”

Was kann der GTA 5-Mod?

Zu den Funktionen in Vice Cry: Remastered 1.0 gehören: Neue Modelle und Texturen, Fahrzeuggeneratoren, funktionierende Ampeln und vieles mehr. Das Projekt verfügt derzeit über eine 4,56 / 5 Sterne auf der GTA V Mods Website. Wie bei den meisten Mods zu erwarten, hatten einige Spieler Schwierigkeiten, Vice Cry: Remastered zum Laufen zu bringen. Aber keine Angst, auf der Downloadseite ist sogar ein Chat verlinkt, in dem man den Entwickler Fragen stellen und Fehler melden kann.

