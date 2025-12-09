GTA 5: Rockstar bestätigt endlich das wahre Ende – Neues Update entscheidet Fan-Debatte

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 5 ist eines dieser wenigen Spiele, über die man auch zwölf Jahre nach Release noch hitzig diskutieren kann. Eine dieser Debatten gehört zu den langlebigsten der gesamten Gaming-Welt: Welches der drei Enden ist eigentlich kanonisch? Die Community hat jahrelang argumentiert, analysiert und spekuliert, doch nun gibt es wieder einen klaren Hinweis von Rockstar Games selbst. Das große Rätselraten hat endlich ein Ende.

Mit dem neuen „Safehouse in the Hills“-Update für GTA Online kehrt niemand Geringeres als Michael De Santa zurück. Und damit steht die Antwort praktisch fest: Das einzig wahre Ende von GTA 5 ist „Deathwish“. Punkt. Wer also noch immer glaubte, die Geschichte könnte offiziell mit dem Tod von Trevor oder Michael enden, dieses Update räumt endgültig auf.

Michael ist zurück. Das ist das wahre Ende von GTA 5

Schon im Vorfeld des Mansion-Updates war die Gerüchteküche heiß gelaufen, denn Rockstar Games zeigte im Trailer überraschend Michael, einen der drei Protagonisten des Story-Modus. Sein Auftauchen widerspricht natürlich zwei der drei möglichen Enden und passt einzig zu jenem Abschluss, den die meisten Spieler ohnehin gewählt haben. „Deathwish“, oder im Spiel „Option C“, lässt Trevor und Michael überleben und führt die drei Antihelden ein letztes Mal zusammen. Dieses Ende war immer schon das emotional rundeste und jetzt ist klar: Auch für Rockstar ist es die offizielle Version der GTA 5-Storyline.

Dass GTA 5 überhaupt heute noch diese Relevanz besitzt, ist fast unfassbar. Seit seinem Launch im Jahr 2013 auf PS3 und Xbox 360 hat sich das Gangsterepos zum mit Abstand erfolgreichsten Entertainmentprodukt der Geschichte entwickelt. Beinahe 10 Milliarden Dollar Umsatz sprechen eine deutliche Sprache. Entsprechend viel Energie steckt Rockstar bis heute in GTA Online, den wohl profitabelsten Teil des gesamten Franchise. Und auch wenn die Welt auf GTA 6 schaut, bleibt GTA Online weiter kräftig versorgt.

Das neue Update „Safehouse in the Hills“, das am 10. Dezember erscheint, knüpft an diese Tradition an. Im Fokus: ein luxuriöses Anwesen, neue Missionen und eben die offizielle Wiederkehr von Michael. Für viele Fans ist das ein doppeltes Highlight: nicht nur frischer Content, sondern auch eine narrative Bestätigung, die seit 2013 im Raum stand.

YouTube-Video

Franklin war bereits Teil von GTA Online

Natürlich war das Ende schon zuvor indirekt bestätigt worden, etwa durch vergangene GTA-Online-Story-Updates, in denen Franklin ebenfalls als lebendig zurückkehrte. Doch Michaels erneuter Auftritt beseitigt nun wirklich den letzten Zweifel. Rockstar widerspricht sich traditionell nicht selbst. Wenn ein Charakter eine zentrale Rolle in zukünftigen Geschichten spielt, dann gehört er offiziell weiter zum Kanon. Simple Logik. Aber eine, die hier eindeutig greift.

Das heißt im Umkehrschluss: Die beiden Alternativ-Enden „Trevor brennt und Michael fällt“ existieren nur als mögliche Spielverläufe, aber nicht innerhalb des offiziellen GTA-Universums. Das ist für manche altgediente Fans vielleicht schade, doch letztlich war „Deathwish“ immer das Ende, das die Beziehungen zwischen den Charakteren am wenigsten zerstört. Es ist das einzig sinnvolle Fundament für weitere Geschichten. Vielleicht sogar in GTA 6. Immerhin gibt es den Wunsch der Schauspieler, nach einem „Final Score“.

Viele blicken nun schon gespannt auf die Zukunft. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Auch wenn die Story in Vice City spielt und zeitlich völlig losgelöst ist, sorgt jede neue GTA-Online-Erweiterung dafür, dass die Community erneut über die große Lore-Zusammengehörigkeit des Rockstar-Universums diskutiert.

