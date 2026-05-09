Helldivers 2: Arrowhead plant große Änderungen für den Sommer

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Arrowhead Studios will Helldivers 2 im Sommer deutlich verbessern. Nach wachsender Kritik aus der Community hat das Studio neue Pläne für zentrale Systeme des Koop-Shooters vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die Galactic War, das Meta-Fortschrittssystem, Stabilität und bessere Belohnungen. Die Entwickler schreiben, dass Helldivers 2 ihnen wichtig sei und man klarer erklären wolle, woran gerade gearbeitet wird.

Besonders spannend ist der Fokus auf die Galactic War. Dieses System bildet das Herzstück von Helldivers 2, weil alle Spieler gemeinsam Planeten befreien, Fronten verschieben und Major Orders erfüllen. Genau hier will Arrowhead ansetzen. Laut dem Entwicklerteam soll die Galactic War reaktiver auf Spieleraktionen reagieren. Entscheidungen und Erfolge sollen künftig mehr Gewicht bekommen.

Mehrwöchige Kampagnen statt kurzer Major Orders

Eine der größten geplanten Änderungen betrifft die Struktur der Events. Arrowhead möchte Major Orders zu längeren, mehrwöchigen thematischen Kampagnen weiterentwickeln. Diese sollen verzweigte Ergebnisse bieten und dadurch klarere Konsequenzen für die Community schaffen. Das könnte dafür sorgen, dass sich der Krieg gegen Automatons, Terminids und andere Bedrohungen weniger statisch anfühlen.

Auch die Belohnungen sollen überarbeitet werden. Die Entwickler sprechen von sinnvolleren und abwechslungsreicheren Rewards. Dazu könnten wieder Freischaltungen wie Stratagems gehören, die Spieler gemeinsam erspielen. Genau solche Momente waren für viele Fans ein wichtiger Teil des ursprünglichen Helldivers-2-Reizes, weil sich gemeinsame Erfolge wirklich nach Fortschritt anfühlten.

Neue Fahrzeuge und mehr Fortschritt sind geplant

Neben der Galactic War sollen auch weitere Langzeitziele verbessert werden. Berichte nennen unter anderem neue Fahrzeuge, zusätzliche rote Stratagems und eine mögliche Erhöhung des Level-Caps. Arrowhead hat außerdem bestätigt, dass das Team für Meta-Progression und Galactic War deutlich erweitert wurde. Die ersten Ergebnisse dieser Arbeit sollen im Sommer sichtbar werden.

Der Schritt kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt. Die jüngsten Steam-Bewertungen von Helldivers 2 sind zuletzt auf „größtenteils negativ“ ausgefallen. Viele Spieler kritisierten nicht nur einzelne Balance-Entscheidungen, sondern auch fehlende Transparenz bei Änderungen und das Gefühl, dass zentrale Systeme zu wenig weiterentwickelt wurde.

Arrowhead verspricht bessere Kommunikation

Arrowhead will deshalb nicht nur am Spiel selbst arbeiten, sondern auch an der Kommunikation. Künftig sollen Patch Notes genauer werden. Versteckte Änderungen an Waffen oder Gegnern sollen klarer erklärt werden. Außerdem will das Studio öffentliche Tests für Balance-Anpassungen ausbauen. Damit reagiert Arrowhead direkt auf einen der größten Kritikpunkte der Community.

Für Helldivers 2 ist das Sommer-Update deshalb mehr als ein normaler Patch. Es geht um Vertrauen, Motivation und die Frage, ob die Galactic War wieder stärker zum Gemeinschaftserlebnis wird. Wenn Arrowhead die angekündigten Änderungen gut umsetzt, könnte das Spiel erneut deutlich an Schwung gewinnen. Wann genau das große Update kommen wird wurde übrigens noch nicht gesagt.

Helldivers 2 ist für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

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