Helldivers 2: Legendäre Kriegsanleihe „Halo: ODST“ startet zum Xbox-Release am 26. August

Das erste große Helldivers-2-Crossover bringt am 26. August die legendäre „Halo: ODST“-Kriegsanleihe mit neuen Waffen, Rüstungen und Designs.

Helldivers 2 x Halo: ODST - Bild: Sony Interactive Entertainment
Was steckt hinter der „Helldivers 2 x Halo: ODST“-Kriegsanleihe? Am 26. August um 14:00 Uhr MESZ ist es soweit: Die erste Legendäre Kriegsanleihe in Helldivers 2 erscheint. Diese bringt eines der beliebtesten Crossover-Sets der Shooter-Geschichte ins Spiel. Mit Halo: ODST hält ein Stück Xbox-Legende Einzug in das Universum von Arrowhead Game Studios.

Die sogenannten Höllenspringer (ODST) liefern nicht nur neue Optik, sondern auch mächtige Waffen, Panzerungen, Booster und Umhänge. Für 1.500 Über-Credits kannst du dir das Paket im Beschaffungszentrum sichern – allerdings nicht mit Premium-Token, sondern nur mit der klassischen Währung.

Welche Inhalte erwarten dich?

Die Kriegsanleihe ist vollgepackt mit ikonischen Items, die Fans von Halo sofort wiedererkennen werden, wie Mitchell Ayre, Community Manager bei Arrowhead Game Studios, im PlayStation Blog erklärt. Dazu gehören:

Waffen

  • MA5C-Sturmgewehr – mit Munitionszähler und Kompass.
  • M6C/SOCOM-Pistole – erstmals mit Schalldämpfer in Helldivers 2.
  • M90A-Schrotgewehr – Schusskraft pur, inklusive Lampe.
  • M7S-Maschinenpistole – leise und tödlich, perfekt für Stealth.

Panzerungen & Booster

  • A-9 Höllenspringer-Set – klassisch schwer gepanzert.
  • A-35 Recon-Set – beweglicher und unauffälliger.
  • Passiver Booster: weniger Lärm, +30 % Reichweite bei Erkundung, Schutz vor Beinverletzungen.

Umhänge & Extras

  • Ehren-Erbstück – ein ODST-Cape für echte Helden.
  • Verstohlene Blicke – eleganter Umhang für Stealth-Fans.
  • Spielerkarten & Titel im ODST-Look.
  • „Bis aufs Blut“-Designs für Hellpods, Shuttles und Exoanzüge.

Warum ist dieses Crossover so besonders?

Die Verbindung von Helldivers 2 und Halo: ODST ist mehr als nur ein Skin-Paket. Sie bringt zwei ikonische Universen zusammen, die für taktische Kämpfe, Teamplay und heroische Einsätze stehen. Viele Fans haben sich genau dieses Crossover seit Release gewünscht – und Arrowhead liefert nun die ultimative Hommage an die legendären ODST-Truppen.

Mit der legendären Kriegsanleihe „Helldivers 2 x Halo: ODST“ setzt Arrowhead ein Ausrufezeichen. Eine neue Verbindung zwischen den PlayStation Studios und den Xbox-Konsolen. Wer hätte das gedacht, dass wir diesen Tag einmal erleben werden.

Helldivers 2 erscheint am 26. August 2025 für Xbox Series X/S. Bisher erschien der Titel für PS5 und PC.

Halo

Halo ist eine der bekanntesten Spielereihen im Xbox-Universum und gilt als Flaggschiff unter den First-Person-Shootern. Die Serie startete 2001 mit Halo: Combat Evolved und prägte mit ihrem Mix aus Sci-Fi-Story, Koop-Modus und Multiplayer-Gefechten eine ganze Generation. Entwickelt wurde die Reihe zunächst von Bungie, später übernahm 343 Industries das Ruder – die später zu Halo Studios umbenannt wurden.

Besonders beliebt ist der ikonische Master Chief, ein Supersoldat mit geheimnisvoller Vergangenheit, der gegen die Alien-Allianz „Covenant“ kämpft. Neben der Hauptreihe umfasst Halo auch Ableger wie Halo Reach, Halo ODST oder das Strategiespiel Halo Wars.

Technisch und atmosphärisch setzte Halo lange Zeit Maßstäbe, verlor jedoch in den letzten Jahren etwas an Strahlkraft. Trotz durchwachsener Kritiken zu Halo Infinite bleibt die Community aktiv – vor allem dank des Multiplayers. Ein neuer Serienteil befindet sich derzeit in Arbeit, doch die Entwicklung scheint laut Insidern alles andere als reibungslos zu verlaufen.

Entwickler: Bungie, 343 Industries, Halo StudiosPublisher: Xbox Game StudiosSysteme: Xbox, WindowsReleasedatum: 14. März 2001

