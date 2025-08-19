Helldivers 2: Legendäre Kriegsanleihe „Halo: ODST“ startet zum Xbox-Release am 26. August

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Was steckt hinter der „Helldivers 2 x Halo: ODST“-Kriegsanleihe? Am 26. August um 14:00 Uhr MESZ ist es soweit: Die erste Legendäre Kriegsanleihe in Helldivers 2 erscheint. Diese bringt eines der beliebtesten Crossover-Sets der Shooter-Geschichte ins Spiel. Mit Halo: ODST hält ein Stück Xbox-Legende Einzug in das Universum von Arrowhead Game Studios.

Die sogenannten Höllenspringer (ODST) liefern nicht nur neue Optik, sondern auch mächtige Waffen, Panzerungen, Booster und Umhänge. Für 1.500 Über-Credits kannst du dir das Paket im Beschaffungszentrum sichern – allerdings nicht mit Premium-Token, sondern nur mit der klassischen Währung.

Welche Inhalte erwarten dich?

Die Kriegsanleihe ist vollgepackt mit ikonischen Items, die Fans von Halo sofort wiedererkennen werden, wie Mitchell Ayre, Community Manager bei Arrowhead Game Studios, im PlayStation Blog erklärt. Dazu gehören:

Waffen

MA5C-Sturmgewehr – mit Munitionszähler und Kompass.

– mit Munitionszähler und Kompass. M6C/SOCOM-Pistole – erstmals mit Schalldämpfer in Helldivers 2.

– erstmals mit Schalldämpfer in Helldivers 2. M90A-Schrotgewehr – Schusskraft pur, inklusive Lampe.

– Schusskraft pur, inklusive Lampe. M7S-Maschinenpistole – leise und tödlich, perfekt für Stealth.

Panzerungen & Booster

A-9 Höllenspringer-Set – klassisch schwer gepanzert.

– klassisch schwer gepanzert. A-35 Recon-Set – beweglicher und unauffälliger.

– beweglicher und unauffälliger. Passiver Booster: weniger Lärm, +30 % Reichweite bei Erkundung, Schutz vor Beinverletzungen.

Umhänge & Extras

Ehren-Erbstück – ein ODST-Cape für echte Helden.

– ein ODST-Cape für echte Helden. Verstohlene Blicke – eleganter Umhang für Stealth-Fans.

– eleganter Umhang für Stealth-Fans. Spielerkarten & Titel im ODST-Look.

im ODST-Look. „Bis aufs Blut“-Designs für Hellpods, Shuttles und Exoanzüge.

Warum ist dieses Crossover so besonders?

Die Verbindung von Helldivers 2 und Halo: ODST ist mehr als nur ein Skin-Paket. Sie bringt zwei ikonische Universen zusammen, die für taktische Kämpfe, Teamplay und heroische Einsätze stehen. Viele Fans haben sich genau dieses Crossover seit Release gewünscht – und Arrowhead liefert nun die ultimative Hommage an die legendären ODST-Truppen.

Mit der legendären Kriegsanleihe „Helldivers 2 x Halo: ODST“ setzt Arrowhead ein Ausrufezeichen. Eine neue Verbindung zwischen den PlayStation Studios und den Xbox-Konsolen. Wer hätte das gedacht, dass wir diesen Tag einmal erleben werden.

Helldivers 2 erscheint am 26. August 2025 für Xbox Series X/S. Bisher erschien der Titel für PS5 und PC.

Nicht verpassen!