Helldivers 2 für Xbox – Der treibende Motor dahinter war Sony!

Was steckt hinter dem Xbox-Release von Helldivers 2? Die Veröffentlichung von Helldivers 2 für Xbox Series X/S ist offiziell datiert: Am 26. August 2025 erscheint der beliebte Koop-Shooter auch auf Microsofts Konsole. Doch wer glaubt, dass Arrowhead Game Studios allein die Entscheidung traf, liegt daneben: laut CEO Shams Jorjani war Sony der treibende Faktor hinter der Xbox-Veröffentlichung.

In einem Discord-Dialog mit Fans äußerte sich Jorjani unerwartet offen: Der Release sei „komplett Sony zu verdanken“, und Fans sollten sich bei PlayStation bedanken. „Wir haben das natürlich voll unterstützt“, so der CEO weiter. Besonders bemerkenswert: Er bezeichnete den Schritt als „eine der coolsten Sachen, die sie gemacht haben“.

Was zunächst wie PR klingt, ergibt strategisch Sinn. Helldivers 2 ist einer der wenigen Live-Service-Titel unter dem PlayStation-Label, der nachhaltig erfolgreich war. Zwar gingen die Spielerzahlen nach dem Hype-Start im Jahr 2024 leicht zurück, doch große Updates wie „Heart of Democracy“ bringen regelmäßig neuen Schwung. Die Xbox-Version dürfte dem Spiel nochmals eine neue Dynamik geben.

Das steckt in der Xbox-Version von Helldivers 2

Wer zur Xbox-Version greift, kann zwischen zwei Editionen wählen:

„DP-53 Retter der Freien“ Rüstungsset

„Der Wille des Volkes“ Umhang

„MP-98 Ritter“ Waffe

Superbürger-Status

Kriegslist-Heldenschiff-Spiel

Premium-Kriegsanleihe-Token

Die Inhalte gleichen jenen auf PS5 und PC. Crossplay dürfte also nahtlos funktionieren.

Wie erfolgreich ist Helldivers 2 wirklich?

Zum Release 2024 erhielt das Spiel auf Metacritic.com eine durchschnittliche Wertung von 82 Punkten (67 Kritiken für die PS5-Version). Die Community lobt besonders das taktische Gameplay, die chaotischen Gefechte und den ironischen Militarismus-Stil. Die Xbox-Version dürfte also nicht nur neue Spieler anziehen, sondern auch für einen frischen Schub bei bestehenden Fans sorgen.

Dass Helldivers 2 nun auch auf Xbox Series am 26. August 2025 erscheint, ist ein Signal mit Seltenheitswert. Sony agiert hier nicht als Blockierer, sondern ganz im Gegenteil. Vielleicht sogar ein Hinweis auf eine zukünftig offenere Publishing-Strategie. Exklusivität hat nämlich einen hohen Preis und gerade bei Live-Service-Spielen macht es mehr als Sinn!