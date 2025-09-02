Helldivers 2 im Technik-Check: PlayStation 5 schlägt Xbox Series X bei der Bildqualität klar

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit seinem Release sorgt Helldivers 2 für Schlagzeilen. Nach über 15 Millionen verkauften Exemplaren gehört der Koop-Shooter zu den größten Erfolgen von Arrowhead Game Studios. Mit dem Start auf Xbox Series X/S vor wenigen Tagen steht erstmals ein von Sony veröffentlichtes Spiel auch auf Microsoft-Konsolen. Doch wie groß sind die Unterschiede zur PS5-Version?

Die Technik-Experten von Digital Foundry haben das Spiel ausführlich analysiert und vor allem die Bildqualität zeigt deutliche Differenzen zwischen den Konsolen.

Farben: PS5 hat mehr Strahlkraft

Am auffälligsten ist die Farbdarstellung. Auf der Xbox Series X wirken Himmel und Lichteffekte deutlich blasser. Die PlayStation 5 hingegen sorgt mit kräftigen Highlights nahe am reinen Weiß für mehr Kontrast und Lebendigkeit.

Die Ursache liegt offenbar in einem Helligkeitslimit der Xbox-Version, das nur etwa zwei Drittel der Leuchtkraft zulässt. Anpassungen über den Helligkeitsregler helfen nicht, da helle und dunkle Bereiche gleichzeitig angehoben werden. Auf PC tritt dieser Effekt übrigens nicht auf.

Technische Unterschiede im Detail

In Sachen Auflösung und Performance liegen beide Konsolen dicht beieinander:

Performance-Modus: 1080p, bis zu 60 FPS

1080p, bis zu 60 FPS Quality-Modus: 1728p, FSR1-Upscaling auf 4K, 30 FPS

Während die PS5 im 30-FPS-Modus mit ungleichmäßigem Frame-Pacing kämpft, liefert die Xbox Series X hier ein stabileres Bild. Dafür hat Sony die klar besseren Farben. Die Series X punktet wiederum mit VRR-Unterstützung bis 120 Hz, was bei starken Drops in den 40er-Bereich für flüssigere Bewegungen sorgt.

Die Xbox Series S schneidet erwartungsgemäß schwächer ab: niedrigere Texturqualität, statische Vegetation und dynamische Auflösung, die im Performance-Modus teils bis auf 720p fällt.

Helldivers 2: Vergleich zwischen PS5, Xbox Series X und Series S Kategorie PS5 Xbox Series X Xbox Series S Farbdarstellung Kräftige Farben, starke Kontraste Blass, reduzierte Helligkeit Blass, zusätzliche Reduktionen Auflösung (Performance) 1080p (FSR1 auf 4K) 1080p (FSR1 auf 4K) Dynamisch 1080p, bis 720p Auflösung (Quality) 1728p (FSR1 auf 4K) 1728p (FSR1 auf 4K) 1440p, schwankend Framerate 60 FPS (Drops in Kämpfen) 60 FPS (Drops in Kämpfen) 30–60 FPS, teils instabil Frame-Pacing Unregelmäßig bei 30 FPS Sauberes 30-FPS-Pacing Unregelmäßig, teils ruckelig VRR/Hz 60 Hz, eingeschränktes VRR Bis 120 Hz, breiter VRR-Support Begrenzt, ohne 120 Hz Grafikdetails Volle Details Volle Details Reduzierte Schatten, statische Vegetation Gesamteindruck Bessere Farben, kleine Frame-Pacing-Probleme Technisch stabil, aber farblich flach Spielbar, aber deutliche Abstriche

Helldivers 2 bleibt ein Koop-Hit

Trotz der Unterschiede ist das Fazit klar: PS5 und Series X liefern technisch ein fast identisches Erlebnis, abgesehen von der Farb- und Kontrastschwäche auf der Xbox. Die Series S ist spielbar, aber sichtbar eingeschränkt.

Digital Foundry sieht Potenzial für Verbesserungen durch neue Upscaling-Techniken oder einen 40-FPS-Modus. Dennoch bleibt Helldivers 2 einer der besten Koop-Shooter dieser Generation. Egal auf welcher Plattform.

Im direkten Vergleich bietet die PS5-Version von Helldivers 2 das visuell stimmigere Bild. Die Xbox Series X hält technisch mit, schwächelt jedoch bei der Farbdarstellung. Wer die volle Strahlkraft genießen will, greift zur PS5. Aber: Koop-Spaß ist auf allen Plattformen garantiert. Immerhin wurde der „Konsolenkrieg“ offiziell beendet. Xbox wirbt für PlayStation-Spiele und umgekehrt. Das ich das erleben darf.

