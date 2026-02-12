Helldivers 2 Guide: Tipps für Cyberstan Mega-Fabriken & beste Loadouts

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Schlacht um Cyberstan in Helldivers 2 läuft auf Hochtouren und sie ist verdammt hart. Die Automaton-Heimatwelt steckt voller Megafactorys, Flugabwehrgeschütze und feindlicher Roboterhorden, die dir keine Sekunde Atempause lassen. Wer hier unvorbereitet reinspringt, landet schnell auf dem Respawn-Screen. Aber keine Sorge: Mit dem richtigen Loadout machst du aus der Metallfabrik ein Kriegsgebiet, das du kontrollierst.

Waffen mit mittlerer Durchschlagskraft sind Pflicht

Auf Cyberstan brauchst du Feuerkraft, die flexibel genug ist, um gegen verschiedene Gegnertypen anzukommen. Primärwaffen mit mittlerer Panzerbrechung sollten deine erste Wahl sein vor allem, weil Gunships überall lauern. Die neue Cyborg-Bedrohung mit Agitators und Radicals macht mittlere Penetration noch wichtiger, denn diese Gegner können in Sekundenschnelle überrennen.

Der PLAS-101 Purifier gehört zu den Top-Picks. Die Plasmawaffe shreddet Cyborgs förmlich, wenn du auf die Brust zielst, genau dort, wo der rote Generator sitzt. Auch der PLAS-1 Scorcher, das Adjudicator Sturmgewehr oder die Coyote sind solide Optionen. Wer es klassisch mag, greift zur Double Eagle Shotgun. Die haut auf kurze Distanz ordentlich rein.

Falls du noch nicht alle Warbonds freigeschaltet hast: Keine Panik. Auch die Standard-Waffen funktionieren, solange du auf mittlere Penetration achtest. Du wirst oft genug sterben, da ist es Gold wert, wenn deine Primärwaffe auch ohne Support-Waffe Gunships aus dem Himmel holen kann.

Die richtigen Granaten können Leben retten

Granaten sind auf Cyberstan nicht nur nettes Beiwerk – sie sind überlebenswichtig. Rauchgranaten helfen dir, dich aus üblen Bot-Drops zu befreien, wenn die Gegner wie aus dem Nichts auftauchen. Thermit-Granaten zerstören schwer gepanzerte Einheiten inklusive der gefürchteten Vox Engines. Kontakt-Granaten räumen Gruppen von Gegnern, Geschütztürme und Panzer effizient weg.

Vox Engines sind übrigens die größten Problemkinder. Diese wandelnden Festungen haben massive Panzerung und Waffensysteme, die unvorsichtige Angriffe ins Leere laufen lassen. Ziele auf die leuchtenden, schwachen Punkte vorne und hinten, dort bringen sie auch Anti-Tank-Waffen schneller zur Strecke. Ein gezielter Rückentreffer macht den Unterschied zwischen einem verschwendeten Stratagem und einem sauberen Kill.

Support-Waffen und Stratageme: Dein Überlebens-Kit

Bei den Support-Waffen ist die Quasar Cannon ein Allrounder. Sie zerstört Hulks, Fabriken, Schiffe, Panzer und mehr mit einem einzigen Schuss. Für Situationen, in denen feindliche Dropships ganze Horden abwerfen, ist die Eagle 500KG Bombe goldwert. Der Orbital Laser eignet sich perfekt, um hochwertige Ziele oder ganze Sub-Zielbereiche auszuradieren. Das Jump Pack verschafft dir Mobilität und manchmal ist weglaufen die beste Taktik.

Die Community schwört auch auf die Autocannon für größere Ziele und das EAT-17 für schnelle Anti-Tank-Einsätze. Maschinengewehr-Türme haben einen kurzen Cooldown und bieten Feuerkraft, wenn du sie brauchst. Aber Vorsicht: Ab höheren Schwierigkeitsgraden schießen die Türme auch gerne mal auf verbündete Spieler.

Die Cyborg-Agitators verstärken übrigens normale Automaton-Einheiten. Wenn du sie zuerst eliminierst, betäubst du kurzzeitig alle verstärkten Bots. Perfekt zum Nachladen oder Repositionieren. Target-Priorisierung ist auf Cyberstan alles.

Bewegung ist Leben

In Helldivers 2 bedeutet statisch bleiben, Schrott werden. Die Cyborg-Wellen eskalieren schnell, wenn du an einer Stelle verharrst. Vox Engines feuern Raketen und schweres Geschütz ohne Unterlass. Wer stehen bleibt, lädt zum Abschuss ein.

Mobilität-Tools wie Jump Pack oder Warp Pack sind deshalb so wertvoll. Nutze eine Hit-and-Run-Mentalität: Kurz angreifen, neu positionieren, wieder angreifen. Teams, die in Bewegung bleiben, behalten die Kontrolle. Statische Squads werden aus mehreren Richtungen überrannt.

Die Megafactory-Maps haben massive Trennwände, die du nicht frei durchbrechen kannst. Ein- und Ausgänge sind auf deiner Karte markiert. Wenn du während eines heftigen Pushes auf der falschen Seite gefangen bist, bedeutet das schnell den Tod. Plane deine Route im Voraus und kommuniziere sie mit deinem Squad.

Flugabwehr macht Eagle Stratageme nutzlos

Cyberstan ist vollgepackt mit Flugabwehrgeschützen. Das bedeutet: Eagle Stratageme wie Luftschläge verlieren massiv an Effektivität. Oft verpuffen die Cooldowns einfach oder haben minimalen Impact durch die AA-Störung. Verlasse dich nicht zu sehr auf Luftunterstützung. Ssetze stattdessen auf Orbital-Stratageme oder direkte Feuerkraft.

Schwierigkeitsgrad anpassen

Cyberstan ist ab Medium-Schwierigkeit oder höher zugänglich. Erfahrene Spieler sollten Super Helldive ausprobieren. Höhere Schwierigkeit bedeutet mehr XP-Multiplikator und damit mehr Befreiungsfortschritt. Aber wenn du dich nicht sicher fühlst, ist es absolut okay, den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Lieber eine Mission in deinem Tempo abschließen als auf einem zu harten Level zu scheitern und Leben zu verschwenden.

Die Schlacht um Cyberstan ist brutal, aber machbar. Mit den richtigen Waffen, Granaten und Stratagemen und einer Portion Beweglichkeit.

