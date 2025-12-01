Frühes GTA 6-Gameplay aufgetaucht: Neue Animationen in geleakter Demo entdeckt

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Zu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ist (wieder) neues Material im Netz gelandet, diesmal über eine Demo-Reel eines ehemaligen Rockstar-Mitarbeiters. Die kurze Videozusammenstellung enthält frühe Animationsarbeiten aus verschiedenen Projekten und zeigt auch mehrere Szenen aus einer internen Versionen des kommen Open World-Titels.

Die Ausschnitte des Charakter Animators Benjamin C. wirken wie typische Entwickler-Tests: ein Charakter, der mit einer Station interagiert, eine Figur, die auf ein Fahrzeug springt oder von dessen Dach abspringt, und Animationen, die Bewegungsabläufe und Übergänge demonstrieren. Obwohl das Material klar aus einer frühen Phase stammt, lässt es Rückschlüsse darauf zu, an welchen Mechaniken Rockstar Games bereits gearbeitet hat.

In einem Clip ist zu sehen (via Reddit), wie ein NPC an einer Art Verleih-Terminal ein Fahrrad nutzt. Der Ablauf wirkt ähnlich wie die Mietstationen aus GTA 5. Eine weitere Szene zeigt Animationen, die offensichtlich für Protagonistin Lucia erstellt wurden. Sie springt vom Dach eines Transportfahrzeugs und landet flüssig am Boden. Ein Hinweis darauf, dass solche Bewegungsaktionen im finalen Spiel vorgesehen sein könnten.

Auch die Möglichkeit, im hinteren Bereich eines Pickup-Trucks zu stehen oder zu sitzen, wird durch eine Testanimation angedeutet. Solche Features existierten bisher nicht in der Form und könnten die Interaktionen mit Fahrzeugen spürbar erweitern.

Was die geleakten Szenen über GTA 6 verraten könnten

Obwohl es sich um unfertiges Material handelt, zeigt der Leak deutlich, wohin Rockstar mit seiner Animationstechnik steuert. Viele Bewegungen wirken natürlicher als in früheren Teilen, mit weichen Übergängen und detailvollen Abläufen. Das passt zu Berichten, nach denen GTA 6 ein deutlich dynamischeres Animationssystem nutzt. Allerdings ist das nicht neu, bereits in den ersten beiden Trailern konnte man viele Details erkennen.

Der Leak fügt sich zudem in die bekannten Fakten ein: GTA 6 wurde offiziell für den 19. November 2026 angekündigt und soll nach über zwölf Jahren erstmals wieder nach Vice City zurückkehren. Rockstar deutete in vergangenen Statements bereits an, dass das Spiel eine Vielzahl neuer Aktivitäten und erweiterte Interaktionsmöglichkeiten bieten wird.

Insider-Berichte sprechen außerdem von:

deutlich mehr betretbaren Innenräumen (teilweise angeblich KI-geniert)

neuen Mini-Games wie Tauchen oder Jagd (über Golf hat noch keiner gesprochen, obwohl ein Mini-Golfplatz auf Screenshots zu sehen ist)

einem überarbeiteten Deckungssystem, das Elemente aus Red Dead Redemption 2 übernimmt

Rockstar Games hat sich (wie üblich) nicht zu dem Leak geäußert. Das Studio kommentiert interne oder unfertige Entwicklungsclips grundsätzlich nicht. Trotzdem macht das Material eines klar: GTA 6 entsteht auf technischer Basis, die viele der etablierten Mechaniken weiterentwickelt. Und auch wenn bis zum Release noch fast ein Jahr bleibt, steigt die Spannung mit jedem neuen Fund im Netz weiter an.

Grand Theft Auto VI ist eigentlich fertig. Die restliche Entwicklungszeit wird für die „Politur“ verwendet. Es erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series. Über einen PC-Release hat der Entwickler offiziell noch nicht gesprochen.

