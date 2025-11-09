GTA 6 ist eigentlich fertig – Keine weitere Verschiebung erwartet…

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach der jüngsten Verschiebung von Grand Theft Auto VI (GTA 6) sorgt nun ein neuer Insider-Bericht für Aufsehen. Der bekannte Brancheninsider Tom Henderson erklärte in einem aktuellen Podcast (via YouTube), dass GTA 6 angeblich bereits „inhaltskomplett“ sei. Das bedeutet, dass die Story, Missionen, Weltstruktur und Gameplay-Systeme vollständig stehen. In den kommenden Monaten soll sich Rockstar Games demnach ausschließlich darauf konzentrieren, das Spiel zu polieren, Fehler zu beseitigen und das Enderlebnis so stabil wie möglich zu machen.

Diese Aussagen fallen kurz nachdem Publisher Take-Two Interactive das neue Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben hat. GTA 6 soll nun am 19. November 2026 erscheinen. Für viele Fans fühlte sich diese Verschiebung wie ein Rückschlag an, doch laut Henderson ist der Grund klar: Rockstar will auf keinen Fall ein Cyberpunk-2077-Szenario riskieren, bei dem ein technisch unfertiges Spiel einen katastrophalen Start erlebt.

Für Grand Theft Auto VI geht man kein Risiko ein!

Henderson betont, dass Rockstar Games intern einen extrem hohen Qualitätsanspruch verfolgt. Laut ihm werde das Spiel nicht veröffentlicht, solange es auch nur „einen behebbaren Fehler“ gibt. Er beschreibt es als eine Philosophie, die tief im Studio verankert sei. Wenn auch nur ein kleines Feature noch nicht perfekt ist, werde nicht gezögert, den Release weiter zu verschieben. Deshalb sei der zusätzliche Zeitraum bis Ende 2026 keine Verzögerung aufgrund fehlender Inhalte, sondern ein bewusster Feinschliff.

Die Worte decken sich mit Rockstars offizieller Stellungnahme zur neuen Planung. Dort bedankte sich das Studio für die Geduld der Fans. Die zusätzliche Zeit werde genutzt, um das erwartete Qualitätsniveau zu erreichen. Die Entwickler betonten ausdrücklich, dass die Spieler „den Aufwand verdienen“. Gut, an dieser Stelle fragt man sich, warum zuerst für Herbst 2025 und später für den 26. Mai 2026 angekündigt, wenn man ohnehin weiß, dass man bis ins kleinste Details alles „perfekt“ machen möchte?

Ein neuer Schauplatz und eine neue Erzählweise

In GTA 6 führt Rockstar dich nach Leonida, eine fiktive Region, die auf Florida basiert. Dort befindet sich eine modernisierte Version von Vice City, dem legendären Miami-Pendant der Serie. Die Geschichte dreht sich um zwei Protagonisten: Jason und Lucia, ein Duo mit kriminellem Hintergrund. Lucia ist dabei die erste weibliche Hauptfigur, die nicht optional ist. Ein erzählerischer Schritt, der dem Spiel neue Perspektiven eröffnen könnte.

Das Setting gilt als eines der größten und lebendigsten, die Rockstar Games je geschaffen hat. Offenbar wird nicht nur die Stadt selbst zum Zentrum der Handlung, sondern das gesamte Umland mit Sumpfgebieten, Landstraßen, Bars, kleinen Städten und Stränden. Intern wird Leonida als „größte simulierte Spielwelt im Studio“ beschrieben.

Auch wenn Grand Theft Auto VI noch mehr als ein Jahr entfernt ist, deutet vieles darauf hin, dass die größte Entwicklungsarbeit abgeschlossen ist. Rockstar Games konzentriert sich nun auf Politur, Optimierung und Feinschliff. Das könnte bedeuten, dass GTA 6 bei Release mit einer Stabilität und Qualität erscheint, die selbst für Rockstar-Verhältnisse außergewöhnlich ist. Für Fans heißt das: warten, aber nicht mehr bangen. Ein Jahr „Feinschliff“ kenne ich übrigens nur von einem Spiel, als dem Nintendo-Universum.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S, solange niemand einen Bug findet, den man hätte vermeiden können. Übrigens haben sich das auch 29 Prozent der Umfrage-Teilnehmer bei uns „ob GTA 6 tatsächlich am 26. Mai 2026 erscheint“ gedacht, dass es zu einer weiteren Release-Verschiebung kommen wird. 51 Prozent meinten nach der „Wunschlisten-Funktion“ für PS5 und Xbox Series, dass es tatsächlich im nächsten Mai kommen wird.

