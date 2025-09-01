GTA 6: Release, Sorgen um Online-Modus und gigantische Map-Erweiterungen

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games hat ein festes Datum genannt: 26. Mai 2026. Dann erscheint Grand Theft Auto VI (GTA 6) für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Das bedeutet: Wir sind jetzt im einstelligen Monats-Countdown.

Die Fan-Community reagiert darauf mit einem Mix aus Euphorie und Wahnsinn. Auf X (ehemals Twitter) kursieren Posts wie „Einfach am Leben bleiben, Leute“ oder „Ich darf in den nächsten neun Monaten nicht sterben“. Manche scherzen sogar, ob man jetzt Kinder zeugen sollte, damit die Karenzzeit perfekt mit dem Release zusammenfällt. Verrückt? Ja. Aber es zeigt, wie groß die Vorfreude ist. Ob ein Babyboom damit ausgelöst wird?

Werbung

Release-Timeline zu GTA 6 im Überblick

Ereignis Zeitpunkt Erste offizielle Ankündigung Dezember 2023 Geplanter Release Herbst 2025 Verschoben auf 26. Mai 2026 Nächster Fixpunkt Trailer #3 (noch offen)

Rockstar Games ist bekannt dafür, Release-Pläne gerne noch einmal nach hinten zu schieben. Manche Fans glauben daher an einen weiteren Verschiebung Richtung Herbst 2026. Offiziell gibt es dafür aber keinerlei Hinweise. Sogar der Take-Two-Chef ist ausgerückt, um die Sorgen zu nehmen!

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Die Angst vor dem „Cash Grab“

So groß die Vorfreude ist, so groß sind auch die Sorgen. Viele Spieler befürchten, dass GTA 6: Online noch aggressiver auf Mikrotransaktionen setzen könnte als sein Vorgänger. Zur Erinnerung: GTA V Online war ein Phänomen, aber die In-Game-Wirtschaft zwang Spieler oft zu endlosem Grinding oder zum Kauf von Shark Cards mit Echtgeld. Genau dieses Modell könnte wiederkommen.

Auf Reddit und anderen Foren gibt es dazu die Meinung, dass der Story-Mode nicht vom „Cash Grab“ (Abzocke, Geldmacherei) betroffen sein wird. Der Online-Modus wiederum steht im Fokus, dass dort wieder Milliarden seitens Rockstar eingenommen werden.

Thema Sorgen Hoffnungen Story Mode Keine großen Ängste Bleibt frei von Mikrotransaktionen GTA VI: Online Aggressive Shark Cards, Pay-to-Win-Systeme Besseres Balancing, mehr Belohnungen

Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen: Rockstar wird den Online-Part sicher stark monetarisieren, aber solange die Story davon unberührt bleibt, dürfte das Spiel trotzdem ein Megahit werden.

GTA 6: Eine Map, die alles übertrifft?

Neben dem Release und der Geld-Frage gibt es ein drittes heißes Thema: die Größe und Erweiterbarkeit der Spielwelt. Schon im zweiten Trailer war klar: Vice City kehrt zurück. Doch Fans erwarten, dass das nicht alles sein wird. In Foren wird diskutiert, ob das Basisspiel im Laufe der Jahre riesige Map-Erweiterungen erhalten könnte. Spekulationen reichen von zusätzlichen Inseln bis hin zu völlig neuen Städten. Manche halten sogar einen Abstecher nach „Georgia“ oder „Jacksonville“ für möglich.

Werbung

Reddit-Kommentare gehen davon aus, dass Erweiterungen 25 bis 50 Prozent der originalen Maß-Größe betragen könnten und das ohne störende Ladezeiten, dank neuer Streaming-Technologien.

Wenn Rockstar hier wirklich langfristig plant, könnte GTA 6 die erste Open World werden, die sich über Jahre hinweg dynamisch weiterentwickelt. Größer, lebendiger und vielfältiger als alles, was wir bisher kannten. Damit dürfte dann klar sein, dass viele Menschen die mit Grand Theft Auto groß geworden sind wohl GTA 7 erst in der wohlverdienten Pension spielen werden. Die Lebenszeit von GTA 6 könnte somit 20 Jahre und mehr betragen.

Mit GTA 6 steht uns nicht nur das wohl meist erwartete Spiel aller Zeiten bevor, sondern auch ein Paradebeispiel für das Spannungsfeld zwischen Fanliebe und Kritik. Egal, ob Rockstar noch einen Trailer oder gar einen weiteren Delay ankündigt: die Welt schaut hin. Und spätestens im Mai 2026 wird klar: Dieses Spiel wird die Gaming-Landschaft verändern.

Umfrage

Wird GTA 6 tatsächlich am 26. Mai 2026 erscheinen? Abgegebene Stimmen: –

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung