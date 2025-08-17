GTA 6: Take-Two-Chef Zelnick zerstreut Sorgen um weitere Release-Verschiebung

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

GTA 6 gehört zu den am meisten erwarteten Spielen der Gaming-Geschichte. Wahrscheinlich das meisterwartete Stück Entertainment, auf das man warten kann. Schon die Trailer haben Millionen-Rekorde gebrochen und die Erwartungen an Rockstar Games ins Unermessliche steigen lassen. Doch nach der Ankündigung, dass der Release von Herbst 2025 auf 26. Mai 2026 verschoben wird, keimte bei vielen Fans erneut die Angst: Könnte es noch später werden? Wird Grand Theft Auto VI noch später erscheinen?

Monatelang herrschte Funkstille, was die Spekulationen zusätzlich anheizte. Experten deuteten darauf hin, dass November oder Dezember die nächsten entscheidenden Zeitpunkte sein könnten – etwa für den Start von Vorbestellungen. Doch die Sorge vor einer weiteren Verzögerung blieb bestehen.

Strauss Zelnick: „Unsere Überzeugung ist sehr hoch“

Nun hat sich Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, öffentlich geäußert und versucht, die Befürchtungen der Fans zu zerstreuen. In einem Interview mit CNBC (via Dexerto) wurde er direkt gefragt, wie sicher das Datum 26. Mai 2026 wirklich sei.

„Mein Überzeugungslevel ist sehr, sehr hoch. Offensichtlich“, so Zelnick. Er betonte, dass Rockstar zwar „viel im Hintergrund laufen hat“, doch GTA 6 sei aktuell die absolute Priorität des Studios. Die Erwartungen an das Spiel seien enorm, aber er sei überzeugt, dass es ein „fantastisches Erlebnis“ werde.

Arbeitet Rockstar Games aktuell „nur“ an GTA 6?

Offiziell steht Grand Theft Auto VI im Mittelpunkt aller Bemühungen. Doch es gibt Gerüchte, dass Rockstar parallel an weiteren Projekten arbeitet:

Ein Remake von GTA 4 soll laut Spekulationen in Planung sein.

Red Dead Redemption 3 soll sich laut Gerüchten bereits in Produktion befinden.

Solche Projekte könnten Ressourcen binden, doch Zelnick gibt sich gelassen. Für ihn ist klar: GTA 6 bleibt das wichtigste Spiel in der Pipeline.

Ein weltweites Phänomen

Neben der Release-Diskussion gibt es noch ein weiteres heißes Thema: den möglichen Preis von GTA 6. In der Community kursieren Gerüchte über einen Einstiegspreis über 100 Euro.

Zelnick wollte diese Spekulationen nicht bestätigen. Stattdessen betonte er, dass Rockstar-Titel stets mehr Wert bieten würden, als es das Preisschild vermuten lasse: „Wir konzentrieren uns darauf, sicherzustellen, dass das Erlebnis großartig ist. Nicht nur, weil das Spiel selbst großartig ist, sondern auch, weil die Spieler einen fairen Preis bezahlt haben.“

Auch wenn Zelnicks Worte beruhigend klingen, bleiben viele Fans skeptisch. Schließlich ist Rockstar bekannt für seine Perfektion und die Bereitschaft, Spiele lieber zu verschieben, als sie unfertig zu veröffentlichen. GTA 5 wurde mehrfach nach hinten verlegt, bevor es 2013 endgültig erschien. Dazu kommt die riesige Erwartungshaltung: GTA 6 muss nicht nur ein würdiger Nachfolger sein, sondern gleich eine neue Ära für Open-World-Games einläuten. Ob Rockstar dieses Versprechen halten kann, bleibt abzuwarten. Die Chancen stehen zumindest gut. GTA 6 ist auf dem besten Weg, das wichtigste Spiel des Jahrzehnts zu werden

Grand Theft Auto VI soll am 26. Mai 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Laut dem Take-Two-Chef ist dieser Release-Termin „sehr, sehr sicher“.

