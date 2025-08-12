GTA 6: Take-Two-Chef schließt Preis von über 100-Euro nicht aus

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wird GTA 6 das erste 100 Euro-Videospiel der Geschichte? Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat die Diskussion um den Preis des Blockbusters neu entfacht und macht deutlich, dass Rockstar Games den Spielern „mehr Wert“ liefern will, als sie bezahlen.

Am 11. August bekräftigte Zelnick im Gespräch mit CNBC erneut den Release am 26. Mai 2026. Seine Überzeugung sei „sehr, sehr hoch“, dass der Termin eingehalten werde. GTA 6 gilt schon jetzt als eines der profitabelsten Spiele aller Zeiten – Analysten rechnen mit über 10 Milliarden US-Dollar Umsatz über die gesamte Lebensdauer.

Preisfrage: Wie viel wird Grand Theft Auto VI (GTA 6) kosten?

Gerüchte um einen 100 Euro-Preis kursieren schon seit Wochen. Zelnick wollte zwar keine konkrete Zahl nennen, deutete aber Premium-Ausgaben stark an (via Variety): „Diese Ankündigung wird zu gegebener Zeit von Rockstar kommen. Unser Ziel ist es immer, mehr Wert zu bieten, als wir verlangen.“

Historisch setzt Take-Two oft auf hochpreisige Launch-Versionen mit Special Editions, bevor die Preise sinken. Genau das könnte auch bei GTA 6 passieren, inklusive Bundles für die PS5 Pro mit einigen Verbesserungen.

Qualität als Kaufargument

Zelnick betonte, dass gerade in einer schwachen Wirtschaft Qualität über den Erfolg entscheide: „Ein ‚kann man haben‘ wird zu ‚ist mir egal‘. Ein Must-Have bleibt ein Must-Have.“ Ziel sei es, „das beste Entertainment der Welt“ zu liefern und nur die größten Hits zu produzieren, so Zelnick.

Ob GTA 6 tatsächlich die 100 Euro-Marke knackt, wird sich erst mit Rockstars offizieller Ankündigung zeigen. Klar ist: Take-Two setzt alles daran, dass sich jeder Cent für die Spieler lohnt. Mehr zum Preis werden wir wohl frühstens im Dezember erfahren, wenn man an frühere Rockstar-Spiele denkt. Fans hoffen auf einen neuen Trailer kurz vor Weihnachten, inklusive Gameplay-Einblicke (und erste Previews). Ob das wirklich alles eintreffen wird? Wir werden es wohl erst kurz vorher erfahren. Bis dahin gibt es noch einige Infos abzuholen, die durch Stellenausschreibungen in Erfahrung gebracht wurden.

Grand Theft Auto VI erscheint am 26. Mai 2025 für PS5 und Xbox Series X/S.

