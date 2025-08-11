GTA 6: Fans hoffen auf Dezember für neuen Trailer und Gameplay-Einblicke

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Kommt im Dezember der große GTA-6-Info-Drop? Wann wir das nächste offizielle Update zu Grand Theft Auto VI (GTA 6) sehen, ist offiziell noch völlig offen. Doch in der Community verdichtet sich ein Verdacht: Der Dezember könnte der Monat sein, in dem Rockstar Games den nächsten großen Schlag landet, inklusive neuem Trailer und vielleicht sogar echtem Gameplay.

Bisher gab es zwei offizielle Trailer: den ersten im Dezember 2023 und den zweiten im Mai 2025, begleitet von einer massiven Lore-Erweiterung auf der offiziellen Website. Während der zweite Trailer bereits einige mögliche Gameplay-Szenen andeutete, hoffen Fans nun auf einen dritten Clip mit ungeschnittenem Gameplay.

Fan-Theorie stützt sich auf Rockstars Muster

Der Reddit-Nutzer Retrofusion11 vermutet, dass der nächste große Informationsschub im Dezember kommt und dass er direkt mit der ersten Welle an Preview-Artikeln zu GTA 6 zusammenfallen könnte. Seine Begründung: Sowohl GTA V als auch Red Dead Redemption 2 erhielten ihre ersten Previews rund fünf bis sechs Monate vor Release, jeweils nach dem dritten Trailer.

Denkbar seien laut Spekulation auf Reddit auch Charakter-Trailer zu den Hauptfiguren Jason und Lucia. Bestätigt ist das allerdings nicht.

Community voller Vorfreude

Auch andere Fans sehen in diesem Zeitfenster eine realistische Chance auf neue Inhalte:

„Zwischen dem 15. November und dem 15. Dezember könnten wir einen neuen Trailer, Screenshots, Story-Infos und sogar Vorbesteller-Details bekommen.“

„100 % – im Dezember kommt Trailer 3, und der wird ein reiner Gameplay-Trailer.“

Ob Rockstar diesen Erwartungen gerecht wird, bleibt offen. Zumindest die Vorfreude der Fans ist groß.

Warum mehr Infos zu GTA 6 im Dezember Sinn ergeben

Ein Dezember-Release für den dritten Trailer hätte mehrere Vorteile:

Weihnachtsgeschäft: Hohe Medienpräsenz und maximale Aufmerksamkeit.

Hohe Medienpräsenz und maximale Aufmerksamkeit. Vorbereitungszeit: Sechs Monate Marketing-Phase bis zum Release.

Sechs Monate Marketing-Phase bis zum Release. Historie: Rockstar hat schon mehrfach im Dezember große Enthüllungen gemacht.

Noch sind es ein paar Monate hin bis in den Dezember. Wir erwarten bis dahin auch nicht viel von Rockstar. Doch wenn die bisherigen Muster stimmen, könnten wir zum Jahresende den ersten echten Blick auf das Gameplay von GTA 6 werfen. Bis dahin heißt es für Fans: Geduld haben und weiter über Fan-Theorien spekulieren.