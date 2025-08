GTA 6 Trailer 3: Kommt der dritte Trailer schneller als gedacht?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Könnte Rockstar Games uns schon bald mit einem dritten GTA 6-Trailer überraschen? Die Gerüchteküche brodelt mal wieder, und diesmal scheint sogar ein handfester Hinweis dahinterzustecken. Fans weltweit wittern einen neuen, großen Moment in der langen Wartezeit auf den wohl größten Gaming-Release aller Zeiten.

Rockstar Games hat die Community schon oft auf eine emotionale Achterbahnfahrt geschickt. Erst die Verschiebung des Spiels, dann der überraschende zweite Trailer und jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass Trailer 3 bereits in den Startlöchern steht. Dabei war GTA 6 ursprünglich sogar für diesen Herbst im Gespräch. Zwar wurde daraus nichts, aber gegen frisches Videomaterial hätte sicher niemand etwas einzuwenden.

Rockstar-Jobanzeige entfachte Spekulationen

Der Auslöser für die aktuelle Welle an Spekulationen ist eine neue Stellenausschreibung von Rockstar Games. Gesucht werden „Marketing Localisation QA Testers“ (via RockstarGames.com – zuerst gesehen von Ben auf X.com). Ein Job, der nicht zufällig auf den letzten Metern der Entwicklung auftaucht. Denn Marketing-Jobs bedeuten oft: Man hat bald etwas zu zeigen. Und was würde sich dafür besser eignen als ein brandneuer Trailer? Vielleicht einen Hinweis auf den Prolog von GTA VI?

Fans schreiben Dinge wie „Es stehen spannende Zeiten bevor!“ (via X.com) oder „Globale Kampagne bedeutet globales Chaos“ (via X.com), in Anspielung auf Rockstars traditionell riesige Werbekampagnen. Manche sprechen sogar davon, dass etwas „Massives“ bevorsteht. Nicht ungewöhnlich, immerhin wird erwartet das Take-Two Interactive, der Publisher hinter Grand Theft Auto VI, bald mit neuen Informationen kommt.

Grand Theft Auto VI: Was könnte im dritten Trailer zu sehen sein?

Die Liste ist lang, von den Dingen die sich Fans erwarten:

Erste Einblicke in neue Missionen

Mehr vom Open-World-Setting in Vice City

Vorstellung weiterer Hauptcharaktere

Hinweise auf neue Gameplay-Features

Ob die Gerüchte stimmen, wissen wir noch nicht. Aber die Zeichen stehen gut, dass Rockstar bald den nächsten großen Schritt in der GTA 6-Promo zündet. Wenn es so weit ist, dürfte das Internet für ein paar Stunden stillstehen.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) soll am 26. Mai 2026 für PlayStation 5, PS5 Pro und Xbox Series X/S erscheinen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass es „benutzergenierte Inhalte“ wie Fortnite, Minecraft oder Roblox bieten soll. Außerdem wird erwartet, dass der Action-Titel von Rockstar Games die aktuelle Konsolen-Generation an die Leistungsgrenze bringen wird.

