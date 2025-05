GTA 6: Diese Details und Enthüllungen aus „Trailer 2“ hast du verpasst

Der zweite Trailer zu GTA 6 ist endlich da und liefert zahlreiche neue Details zum lang ersehnten Spiel. Nachdem die Veröffentlichung des Spiels auf den 26. Mai 2026 verschoben wurde, erhalten die Fans endlich einen tieferen Einblick in die Welt von Vice City. Doch was ist dir entgangen? Der neueste Cinematic-Trailer zu Grand Theft Auto VI (GTA 6) hat mehr verraten, als du gesehen hast.

Der Trailer zu GTA 6 zeigt, dass Rockstar Games einen massiven Einsatz von Ray-Tracing in die Welt integriert hat. Reflexionen auf Autofenstern und Fahrzeugseiten spiegeln die Umgebung detailliert wider, und auch Schatten profitieren von der neuen Technologie. Besonders bemerkenswert ist die globale Beleuchtung, die erstmals in der PC-Version von GTA V verwendet wurde und nun auch in GTA 6 zu sehen ist. Einige kleinere Objekte in den Zwischensequenzen, wie etwa ein von einem Gefängniswärter verschobenes Keyboard, werfen jedoch keine realistischen Schatten.

GTA 6: „Trailer 2“ lief auf einer PlayStation 5

Der Trailer 2 zu GTA 6 wurde offiziell auf einer PS5 gezeigt. Rockstar hat jedoch nicht bestätigt, ob der Trailer auf einer PS5 Pro-Konsole lief, was darauf hinweist, dass noch mehr grafische Verbesserungen auf der Upgrade-Konsole von Sony möglich sind.

Missionen? Davon wird es genug geben! Im Trailer wurden neue Missionen vorgestellt, die die Spieler in die Action eintauchen lassen. Eine besonders auffällige Mission ist ein Heist, inspiriert von Fast & Furious 5, bei dem ein Banktresor an einem Auto befestigt wird und Lucia und Jason mit hoher Geschwindigkeit durch Vice City rasen. Ein weiteres Highlight zeigt die beiden Hauptfiguren, die auf dem Fahrwerk eines Flugzeugs kämpfen, während es über die Stadt fliegt.

Die Hauptgeschichte des Spiels dreht sich um Lucia und Jason, die nach Lucias Gefängnisaufenthalt in ein Leben des Verbrechens zurückkehren. Die beiden Protagonisten führen Banküberfälle durch und stehen bald einer aufkommenden Polizeiwelle gegenüber. Wenn das Spiel tatsächlich die Geschichte von Bonnie und Clyde auf moderne Weise adaptiert, könnte es ein tragisches Ende nehmen.

„Jason und Lucia haben immer gewusst, dass das Schicksal gegen sie arbeitet“, lautet die Zusammenfassung des Spiels. „Aber als ein einfacher Coup schiefgeht, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes Amerikas wieder, mitten in einer Verschwörung, die sich über den Staat Leonida erstreckt – gezwungen, mehr als je zuvor aufeinander angewiesen zu sein, um lebend herauszukommen.“

Charaktere und ihre Hintergründe

Im Trailer wurden auch neue Charakterhintergründe vorgestellt, die das Leben der Protagonisten und ihre Beziehungen zueinander vertiefen:

Jason Duval – Aufgewachsen unter Kriminellen und Schwindlern, versucht Jason ein einfaches Leben zu führen, aber das Schicksal hat andere Pläne.

– Aufgewachsen unter Kriminellen und Schwindlern, versucht Jason ein einfaches Leben zu führen, aber das Schicksal hat andere Pläne. Lucia Caminos – Eine Kämpferin, die für ihre Familie ins Gefängnis ging und nun nach ihrer Entlassung einen Weg zum guten Leben sucht, indem sie ihre eigenen Regeln aufstellt.

– Eine Kämpferin, die für ihre Familie ins Gefängnis ging und nun nach ihrer Entlassung einen Weg zum guten Leben sucht, indem sie ihre eigenen Regeln aufstellt. Cal Hampton – Jasons Freund, der es vorzieht, zu Hause zu bleiben und Coast Guard-Funk zu belauschen.

– Jasons Freund, der es vorzieht, zu Hause zu bleiben und Coast Guard-Funk zu belauschen. Boobie Ike – Ein Vice City-Legende, die aus der Straße ein legales Imperium aufgebaut hat, einschließlich Immobilien, einem Strip-Club und einem Tonstudio.

– Ein Vice City-Legende, die aus der Straße ein legales Imperium aufgebaut hat, einschließlich Immobilien, einem Strip-Club und einem Tonstudio. Dre’quan Priest – Ein Typ, der es geschafft hat, sich im Musikgeschäft durchzusetzen.

Grand Theft Auto VI wird uns eine massive Open-World bieten

In GTA 6 werden wie gewohnt zahlreiche offene Welt-Aktivitäten zu finden sein. Spieler können Geschäfte überfallen, um zusätzliches Geld zu verdienen, und es gibt verschiedene Fitness-Optionen wie das Gewichtheben am Strand oder das Training mit einem Boxsack. Wie bei allen modernen GTA-Spielen können Spieler auch Geld ausgeben, um im lokalen Club die Performances zu genießen.

Die Musik von GTA 6: Der Trailer enthält eine Auswahl an 80er-Jahre-Musik, die das nostalgische Gefühl von Vice City noch verstärkt.

Die folgenden Lieder wurden im Trailer verwendet:

„Child Support“ – Zenglen & 5 Etwal

„Everybody Have Fun Tonight“ – Wang Chung

„Talkin’ to Myself Again“ – Tammy Wynette

„Hot Together“ – The Pointer Sisters

Damit hat sich die Musikauswahl für GTA 6, die im Vorfeld „geleakt“ wurde, nicht bestätigt. Wir haben bereits relativ früh herausgefunden, dass es eine „Fake“ war. Übrigens soll Grand Theft Auto VI nicht den Gaming-Markt dominieren, wenn es erscheint. Dabei ist sich ein PlayStation-Entwickler sicher.

Grand Theft Auto VI erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version ist bisher nicht bestätigt, sollte aber einige Monate nach Konsolen-Release nachgereicht werden. Eine typische Rockstar-Art eben.