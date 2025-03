GTA 6-Soundtrack „geleakt“? Fans jubeln – doch es war alles nur Fake!

Die Vorfreude auf Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist riesig, und jede noch so kleine Neuigkeit sorgt für Begeisterung. Doch jetzt ist ein angeblicher Soundtrack-Leak viral gegangen – und stellt sich als komplette Fälschung heraus!

Seit über einem Jahr hält sich Rockstar Games bedeckt, wenn es um GTA 6 geht. Der Publisher Take-Two bleibt jedoch optimistisch und bestätigt immer wieder, dass das Spiel 2025 erscheint.

Während Fans sehnsüchtig auf „Trailer 2“ warten, durchforsten sie das Netz nach möglichen Hinweisen – darunter auch Infos zur In-Game-Radiomusik.

T-Pain hat bereits angedeutet, dass er dabei sein könnte, weil Rockstar ihn angeblich aus RP-Servern verbannt hat. Auch DJ Khaled soll mit einer eigenen Radiostation vertreten sein. Doch was ist dran an den neuesten Gerüchten?

Ein Screenshot eines angeblichen Rockstar-Tweets verbreitete sich rasend schnell auf X (ehemals Twitter). Darauf zu sehen: Eine Liste von Songs, die angeblich als Vorschau auf den Soundtrack von GTA 6 dienen sollen.

Unter den Namen finden sich bekannte Künstler wie Drake, Future, The Weeknd, Nicki Minaj und Tyler, The Creator. Klingt nach einem epischen Soundtrack, oder? Doch hier kommt der Haken: Der Post ist nicht von Rockstar Games!

Das Entwicklerstudio hat seit dem 7. März 2024 nichts mehr zu GTA gepostet – geschweige denn eine offizielle Playlist veröffentlicht.

A rumored soundtrack preview for the highly-anticipated #GTA6 game is circulating online after being allegedly posted & deleted by Rockstar Games.

It features tracks by The Weeknd, Nicki Minaj, Doechii, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Anitta, Sexxy Red & more. pic.twitter.com/uW5yyPlXnv

— Pop Crave (@PopCrave) March 12, 2025