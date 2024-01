GTA 6: Rapper Faheem “T-Pain” Najm als Charakter im Spiel

Grand Theft Auto VI (GTA 6) hat uns bereits mit seinem ersten Trailer im letzten Monat begeistert, und jetzt gibt es sogar aufregende Neuigkeiten bezüglich eines unerwarteten Stars im Spiel. Der Rapper “T-Pain”, auch bekannt als Faheem Rashad Najm, hat in einem kürzlichen Stream enthüllt, dass er in irgendeiner Form an GTA 6 beteiligt ist. Obwohl wir noch nicht genau wissen, welche Rolle er spielen wird, sorgt diese Information für reichlich Spekulation.

T-Pain musste sich aus der GTA 5 Rollenspiel-Community “zurückziehen”

T-Pain gab bekannt, dass Rockstar Games ihm geraten hat, sich aus der Rollenspiel-Community von GTA Online zurückzuziehen, als er mit der Arbeit an GTA 6 begann. Er deutete an, dass es möglicherweise um die Exklusivität seines Engagements für das Spiel ging.

“Ich war auf NoPixel, dann begann ich mit der Arbeit an GTA 6, und sie sagten mir, ich könne kein RP [Anmerkung: “RP” steht für Roleplay (Deutsch: Rollenspiel)] mehr machen”, sagte er. “Es geht irgendwie dagegen… sie hatten diese ganze Rede, wie, ‘Was wäre, wenn jemand dein Album nehmen würde und es neu aufnehmen würde, und mehr Leute würden das hören?’ Und ich denke mir, ‘Okay, das verstehe ich irgendwie, aber ich hatte meinen Spaß. Okay, das ist in Ordnung.'”

Die genaue Rolle des US-amerikanischen Rappers in GTA 6 bleibt bisher ein Geheimnis.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Akademiks TV (@djakademikstv)

Welchen Charakter wird T-Pain in GTA 6 spielen?

In den sozialen Medien wird bereits spekuliert, dass er vielleicht einen Radiomoderator vertont, aber andererseits besteht auch die Möglichkeit, dass er eine bedeutendere Rolle als prominenter Charakter spielen wird.

Mit dem offiziellen Release von GTA 6 im Jahr 2025 für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S bleibt uns noch viel Raum für Spekulationen, denn Rockstar Games wird wohl nicht gleich enthüllen, welche Rolle T-Pain haben wird.