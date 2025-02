GTA 6 Release-Datum durch Borderlands 4-Termin näher gerückt

Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI (GTA 6) scheint sich nun konkreter abzuzeichnen, und das nicht zuletzt aufgrund der kürzlichen Bekanntgabe des Erscheinungstermins von Borderlands 4.

Die neueste Fortsetzung der beliebten Gearbox-Reihe wurde während der PlayStation State of Play bekanntgegeben und verschiebt das Release-Fenster für GTA 6 etwas enger.

Wie Borderlands 4 den Release-Termin von GTA 6 beeinflusst

Gearbox, das Unternehmen hinter Borderlands, kündigte während des PlayStation Events an, dass Borderlands 4 am 23. September 2025 erscheinen wird. Diese Ankündigung ist besonders interessant, weil Gearbox wie Rockstar Games zu Take-Two Interactive gehört. In einem Investoren-Update im November bestätigte Take-Two, dass Borderlands 4 zwischen dem 1. April 2025 und dem 31. März 2026 erscheinen soll – also nach dem bereits festgelegten Zeitrahmen für GTA 6, das für den Herbst 2025 erwartet wird.

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, äußerte sich in einem Interview mit Variety.com (via RockstarIntel.com) ebenfalls dazu: „Es ist sicher zu sagen, dass wir, und niemand sonst, große Veröffentlichungen unnötig nebeneinander legen würden.“ Das bedeutet, dass GTA 6 nicht im September 2025 erscheinen wird, um Platz für Borderlands 4 zu lassen.

Wahrscheinlicher ist, dass GTA 6 gegen Ende Oktober oder im November 2025 auf den Markt kommt – vielleicht auch später, falls das Spiel noch zusätzliche Entwicklungszeit benötigt. Immerhin soll das nächste Grand Theft Auto bereits fertig und spielbar sein. Jetzt gilt es noch etliche Bugs auszumerzen. Bei einem Spiel mit diesem Umfang wird die Qualitätssicherung noch einige Monate beanspruchen.

Missverständnis über die Reihenfolge der Veröffentlichungen

Einige Fans spekulierten, dass das Erscheinungsdatum von Borderlands 4 bedeuten könnte, dass GTA 6 verschoben wird. Diese Annahme beruht auf der Vorstellung, dass Take-Two zuvor erklärte, Borderlands 4 würde nach GTA 6 erscheinen. Das war jedoch ein Missverständnis.

In den offiziellen Präsentationen wurde nicht explizit ein Veröffentlichungsdatum für Borderlands 4 genannt, und die Spiele wurden lediglich nach ihrer voraussichtlichen Erscheinung aufgelistet. Die Bestätigung des Borderlands 4-Termins bedeutet nicht zwangsläufig, dass GTA 6 verzögert wird, sondern nur, dass die Veröffentlichungsplanung überarbeitet wurde.

Kürzlich startete Rockstar einen offiziellen Discord-Server für GTA 6. Der Kanal ist vor allem für Fans die sehnsüchtig auf Neuigkeiten warten ein Eldorado. Passiert ist offiziell trotzdem noch Nichts. Nachrichten zum kommenden Action-Spiel kommen hauptsächlich von Take-Two, statt vom Entwickler Rockstar. Erst kürzlich erklärte der Chef des Publishers, warum die Entwicklung von GTA 6 so lange dauert. Finanzberichte hingegen machen deutlich, warum PC-Spieler länger auf den Titel warten müssen.