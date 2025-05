GTA 6: Zweiter Trailer veröffentlicht – explosiver Action-Überblick!

Aus dem Nichts hat Rockstar Games endlich den lang erwarteten Trailer 2 zu Grand Theft Auto 6 veröffentlicht. Der erste Trailer wurde bereits im Dezember 2023 veröffentlicht, sodass die Fans über ein Jahr warten mussten, um einen neuen Blick auf das Open-World-Verbrecherspiel zu werfen. Im ersten Trailer stand Lucia, die weibliche Hauptfigur des Spiels, im Mittelpunkt. Zudem wurde die Spielwelt Leonida vorgestellt, die eine überarbeitete Version der legendären Vice City enthält.

Während Fans den ersten Trailer bis ins kleinste Detail analysiert haben, um Hinweise zu entschlüsseln, hat das Warten nun ein Ende – Rockstar Games hat GTA 6 Trailer 2 endlich enthüllt. Der neue Trailer bestätigt die bisherigen Spekulationen: Der männliche spielbare Protagonist trägt den Namen Jason. Der Trailer beginnt mit Szenen aus seinem Alltag, während Lucia noch im Gefängnis sitzt. Wir sehen, wie Jason auf dem Dach seines Hauses arbeitet, mit einem Charakter namens Brian interagiert und einen Laden ausraubt.

Das Warten auf den GTA 6 Trailer 2 hat endlich ein Ende!

Am Strand trainiert und Bier kauft, bevor er schließlich Lucia aus dem Gefängnis abholt. Basierend auf den gezeigten Szenen dauert es nicht lange, bis die beiden wieder ins kriminelle Geschäft einsteigen. Zudem scheinen sie ins Visier der Behörden zu geraten, was für spannende Wendungen in der Geschichte sorgen könnte. Ein zentraler Aspekt des Trailers ist die Beziehung zwischen Jason und Lucia, die offensichtlich eine bedeutende Rolle spielt.

Wie sich ihre gemeinsame Story entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Darüber hinaus strotzt GTA 6 Trailer 2 nur so vor Action – Explosionen, Schießereien und rasante Fahrzeug-Chaos-Szenen bestimmen das Geschehen. Außerdem wird die Rückkehr des Ammu-Nation-Stores bestätigt, sodass Fans sich keine Sorgen um mangelnde Feuerkraft machen müssen. Es gibt mit Sicherheit noch viele weitere Details im zweiten GTA 6-Trailer zu entdecken, die das Warten auf das Spiel erträglicher machen könnten.

Leider wurde das Veröffentlichungsdatum kürzlich von Herbst 2025 auf den 26. Mai 2026 verschoben. Auch wenn das eine Enttäuschung ist, könnte die zusätzliche Entwicklungszeit dafür sorgen, dass das Spiel in einem besseren Zustand erscheint. Positiv ist jedoch, dass dies das erste Mal ist, dass ein offizieller und festgelegter Erscheinungstermin für Grand Theft Auto 6 existiert – Fans können sich den Tag nun fest im Kalender markieren und ihre Vorfreude planen.