GTA 6 Online: Rockstar sucht neue Mitarbeiter und plant heiß erwartetes Fan-Feature

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Rockstar Games arbeitet mit Hochdruck an GTA 6. Das steht gar nicht zur Frage. Und wenn der Release wirklich 2026 kommt, steht eins fest: GTA 6 Online wird das nächste große Ding. Zwei neue Jobanzeigen lassen jetzt erste Rückschlüsse zu und deuten auf ein Feature, das Fans seit Jahren fordern: nutzergenerierte Inhalte. Damit möchte Rockstar an Fortnite, Roblox und Minecraft aufschließen. Nicht ohne Grund.

In New York (USA) sucht Rockstar aktuell einen Senior Product Manager, wie eine aktuelle Stellenausschreibung auf der offiziellen Rockstar Games-Webseite zeigt. Klingt nach einem trockenen Bürojob? Ist es nicht. In den Stellenausschreibungen tauchen Begriffe wie „Sandbox-Welten, Modding und ‚User Generated Content'“ auf. Wer Rockstar kennt, weiß: Solche Formulierungen sind kein Zufall.

Werbung

„Das Creator Platform-Team liefert eine Technologieplattform, die es Spielern ermöglicht, von der Community erstellte Inhalte auf vollständig angepassten dedizierten Servern zu erleben, auf denen Entwickler ihre eigenen Spielmodi und andere Modifikationen in einer Vielzahl von Skriptsprachen entwickeln können“, steht in der Stellenbeschreibung. Gesucht wird eine Person die „Leidenschaft für Gaming, Sandbox-Spiele, Modding und benutzergenerierte Inhalte sowie die Communities“ mitbringt.

Das deutet klar darauf hin, dass GTA 6 Online neue Wege gehen will. Statt nur fertige Inhalte zu liefern, soll die Community selbst kreativ werden. Ob als Modding-Plattform, erweitertes Missions-Tool oder komplett neues Creator-System. Rockstar öffnet die Tür für mehr Freiheit im Online-Modus. Das könnte irre werden.

Von der Cash-Maschine zur Kreativ-Plattform?

GTA Online wurde 2013 veröffentlicht – kurz nach Release von GTA 5 – und hat sich seitdem zur Geldmaschine entwickelt. Heists, neue Autos, Events, alles da, aber stark kontrolliert. Spieler hatten kaum Möglichkeiten, die Welt selbst zu gestalten. GTA 6 Online könnte das grundlegend ändern, gerade für Konsolenspieler, die durch PC-Mods bisher ausgenommen wurden..

Werbung

„User Generated Content“ ist nicht nur ein Buzzword. Minecraft, Fortnite und Roblox haben gezeigt, wie stark Community-Inhalte ein Spiel tragen können. Rockstar scheint daraus gelernt zu haben und plant offenbar, GTA 6 Online in eine ähnliche Richtung zu entwickeln. Die neue Engine und die Power der aktuellen Konsolen machen das technisch problemlos möglich.

Mehr Freiheit oder doch alles unter Kontrolle?

Die große Frage bleibt: Wie viel wird Rockstar wirklich freigeben? Eine offene Modding-Plattform würde das Spiel revolutionieren, könnte aber auch zu Chaos führen. Wahrscheinlicher ist ein kontrolliertes System mit klaren Tools und Regeln. Dennoch: Allein die Andeutung von nutzergenerierten Inhalten sorgt für Aufsehen und macht deutlich, dass Rockstar GTA 6 Online nicht nur als Zusatz sieht, sondern als eigenständiges Produkt mit langfristiger Strategie.

Release und Details stehen noch aus, doch eines ist klar: Wenn Rockstar die Community wirklich gestalten lässt, könnte GTA 6 Online das größte und kreativste Online-Erlebnis der Reihe werden. Nachdem GTA 6 – vorerst – für 26. Mai 2026 angekündigt wurde, aber eine Release-Verschiebung bereits im Raum steht, dürfte der 7. August entscheidend werden. Über den Release-Termin des GTA Online-Nachfolgers können wir also derzeit nur spekulieren. Genauso wie über den Prolog des Spiels selbst, der angeblich mit einer dramatischen Gefängnis-Szene anfängt.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) soll am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Es gibt jedoch Gerüchte über eine Release-Verschiebung in den September 2026.