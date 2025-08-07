GTA 6: Pre-Load jetzt verfügbar, aber die Dateigröße überrascht!

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Der Hype rund um Grand Theft Auto VI (GTA 6) kennt keine Pause. Obwohl der Release noch fast ein Jahr entfernt ist, sorgt ein kleines Detail im Xbox Store aktuell für große Aufregung: Das Spiel lässt sich bereits vorab herunterladen. Zumindest teilweise. Doch was auf den ersten Blick wie ein Leak wirkt, hat eine logische Erklärung.

Bereits im Juni meldeten findige Nutzer im GTA-Subreddit, dass sie auf ihrer Xbox eine 328,8 Megabyte große Datei zu GTA 6 herunterladen konnten. Kein Scherz: Wer auf die Shop-Seite des Spiels navigiert und auf „Herunterladen“ klickt, bekommt tatsächlich diese Mini-Version auf seine Konsole.

Bevor du in Schimpftriaden verfällst: GTA 6 wird natürlich kein Retro-Spiel, dass mit weniger als 400 MB daherkommt. Die finale Version dürfte locker die 100 GB-Marke knacken, wenn nicht wesentlich größer werden. Warum also diese Mini-Vorab-Version?

Was macht diese 328 MB große Datei?

Ganz einfach: Es handelt sich um einen Platzhalter, wie man ihn von modernen Xbox-Systemen kennt. Die Datei enthält grundlegende Informationen, damit das System das Spiel erkennt und automatisch mit dem vollständigen Pre-Load beginnt, sobald dieser offiziell freigegeben wird. Du musst also nichts weiter machen, als warten.

Wer das also jetzt lädt, wird nicht plötzlich eine geheime Beta oder Demo finden. Der einzige Zweck dieses Downloads ist die Vorbereitung auf den Download.

GTA 6: Lohnt sich der Download jetzt schon?

Ehrlich gesagt: Nicht wirklich. Solange keine weiteren Daten verfügbar sind, ist diese Datei einfach nur… da. Sie nimmt Speicherplatz weg und tut bis kurz vor dem Launch nichts. Wer will, kann sie trotzdem installieren oder sich einfach eine Erinnerung setzen, wenn der echte Pre-Load startet. Einen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.

Rockstar Games hat den Release von GTA 6 für den 26. Mai 2026 angekündigt und zwar für Xbox Series X/S und PlayStation 5. Eine PC-Version wurde bisher nicht offiziell bestätigt, dürfte aber sehr wahrscheinlich erst Ende 2026 bzw. Anfang 2027 kommen. Fans erwarten den dritten Trailer übrigens im Oktober/November um den Vorverkauf von GTA 6 zu starten. Mittlerweile ist sogar durchgesickert, dass GTA 6 Online wohl benutzergenierte Inhalte wie Fortnite, Minecraft oder Roblox forcieren dürfte.