GTA 4-Portierung für Nintendo Switch und PS4/PS5 soll angeblich noch 2025 kommen

Ein neuer Leak des Rockstar-Insiders Tez2 hat für Aufsehen gesorgt, da er darauf hindeutet, dass Rockstar Games an einer Portierung von GTA 4 für die PS4 und Switch (bzw. auch PS5 und Switch 2) arbeitet. Laut dem bekannten Leaker befindet sich der Port bereits seit einem Jahr in der Entwicklung und könnte noch 2025 erscheinen. Dies erinnert stark an die Situation rund um den Red Dead Redemption 1-Port aus dem Jahr 2023, bei dem das Spiel ebenfalls ohne viel Vorankündigung für die aktuelle Generation von Konsolen veröffentlicht wurde.

GTA 4, das ursprünglich 2008 veröffentlicht wurde, gilt als eines der besten Spiele der Grand Theft Auto-Reihe. Der Titel, der besonders für seine detaillierte Darstellung von Liberty City bekannt ist, könnte nun für PS4 und Switch neu aufgelegt werden. Während der PC Port des Spiels gut optimiert ist, gab es bislang keinen offiziellen Switch- oder PS4-Port, was die Frage aufwirft, ob Rockstar damit möglicherweise die Tür zu einer breiteren Spielerbasis öffnen will.

GTA 4 für Nintendo Switch vor GTA 6

Tez2 gab an, dass die Portierung für die „Old Gen“ (PS4, Switch bzw. Xbox One) seit rund einem Jahr in Arbeit ist. Wenn der GTA 4-Port wie der RDR1-Port behandelt wird, könnte dies eine ähnliche Veröffentlichungspolitik wie bei „Red Dead Redemption 2023“ nach sich ziehen. Rockstar hatte das erste Red Dead Redemption damals ohne große Ankündigung auf den Markt gebracht, was sich als großer Erfolg erwies. Es ist durchaus denkbar, dass GTA 4 für die PS4 und Switch in einer ähnlichen Art und Weise behandelt wird.

Viele Fans hoffen, dass der GTA 4-Port eine 60fps-Unterstützung bietet, ähnlich wie bei Red Dead Redemption auf den „neueren“ Konsolen. Auf der Switch könnte dies jedoch eine Herausforderung darstellen, da die Konsole im Vergleich zu PS4 und PC in Bezug auf die Leistung begrenzter ist. Dennoch erwarten viele, dass Rockstar den Port auf allen Plattformen optimal optimiert, um das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.

Die Reaktion der Fans und Spekulationen

Die Community ist geteilter Meinung über den Port von GTA 4 auf modernere Konsolen. Einige sind begeistert von der Möglichkeit, das Spiel auf der Nintendo Switch zu spielen, während andere Bedenken äußern, dass der Port die hohe Qualität des Originals nicht vollständig einfangen könnte. Zudem gibt es Spekulationen, dass Rockstar eventuell auch Remaster für GTA 4 in Betracht zieht, ähnlich wie bei den GTA Trilogy Remasters von 2021. Allerdings gibt es Gerüchte aus dem Jahr 2022, dass ein GTA 4-Remastered eingestellt wurde.

Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung von Rockstar gibt, scheint der GTA 4 Port für PS4 und Switch aufgrund der Tez2-Leaks sehr wahrscheinlich. Wenn der Port tatsächlich noch 2025 erscheint, könnten Fans des Spiels auf den aktuellen Konsolen erneut die Chance erhalten, eines der besten GTA-Spiele zu erleben – vielleicht sogar mit zusätzlichen technischen Verbesserungen und neuen Features. Immerhin wird es noch eine Weile dauern, bis wir ein neues Grand Theft Auto spielen dürfen. GTA 6 enthüllte kürzlich seinen „Trailer 2“, der im Internet gerade durch die Decke geht – ähnlich wie der erste Ankündigungstrailer aus dem Jahr 2023. Das Spiel erscheint dennoch erst am 26. Mai 2026. Wenn der Termin tatsächlich hält. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Rockstar-Spiel verschoben wird. Andererseits möchte auch kein Spieler einen zweiten „Cyberpunk 2077-Release“ erleben!