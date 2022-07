Eingestellt? – Remaster für RDR und GTA 4 wurden anscheinend abgesagt

Bereits seit längerer Zeit kursieren Gerüchte, dass es Remaster-Spiele von Red Dead Redemption und GTA 4 geben wird, die bisher noch nicht offiziell angekündigt wurden. Anscheinend haben die Gerüchte nun ein Ende, denn ein Leak behauptet, dass diese Remaster eingestellt wurden, nachdem der Release der GTA Trilogy für Rockstar ein Destaster war – auch wenn man nicht selbst der Entwickler war.

Man hat einen guten Ruf als Entwickler und den möchte man nicht verlieren. Viele Spieler waren auf Rockstar sauer, nachdem die GTA Trilogy teilweise unspielbar war. Doch nicht der GTA-Entwickler selbst kümmerte sich um die Wiederauferstehung der klassischen PS2-Titel von Grand Theft Auto, sondern jemand anders. Trotzdem find Rockstar die “Watschn” auf – wie man so schön in Österreich sagt.

Fans waren außer sich, als offiziell die GTA: The Trilogy – Definitive Edition Ende letzten Jahres für Konsolen und PC erschienen ist. Die Nachricht über den Release brachte die Webseite von Rockstar kurzweilig sogar zum Absturz. Nachdem die Spielesammlung kurze Zeit später erschien, war die gute Laune der Spieler jedoch verflogen. Die Remaster waren voller unerwünschter Änderungen sowie einer beträchtlichen Anzahl von Bugs, deren Behebung einige Zeit dauerte.

Anscheinend hat die miese Auffassung der Spieler über die GTA-Trilogie-Spielesammlung Narben hinterlassen, die sich nicht mehr heilen. Der Gaming-Insider TezFunz2 behauptet auf Twitter, dass laut einer ihm angeblich zuverlässigen Quelle die Remaster-Pläne von Red Dead Redemption und GTA 4 eingestampft wurden.

Die Projekte wurden Berichten zufolge vor einigen Jahren in Betracht gezogen und waren als “logischer Nachfolger” für GTA: The Trilogy gedacht. Und wahrscheinlich um die Zeitspanne bis GTA 6 zu überbrücken. Wie TezFunz2 schreibt, könnte die schlechte Aufnahme der Remaster-Trilogie Auslöser dafür gewesen sein, warum die beiden Projekte zurückgestellt wurden.

As per a reliable source with clear accuracy on Rockstar plans, remasters of GTA IV & RDR1 were on the table a few years ago, but Rockstar chose not to proceed with the projects in mind.

The poor reception of the Trilogy DE might be a reason behind that decision.#GTAIV #RDR1

— Tez2 (@TezFunz2) July 4, 2022