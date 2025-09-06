GTA 6: Rockstars Blockbuster sei das erste „AAAAA“-Spiel überhaupt

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 soll alle Dimensionen sprengen: Seit Jahren gilt Grand Theft Auto VI als das wohl am meisten erwartete Spiel der Welt. Mit jedem Trailer steigt die Spannung, und die Prognosen zu Verkaufszahlen und Produktionskosten sind rekordverdächtig. Nun sorgt Nigel Lowrie, Mitgründer von Devolver Digital, für Aufsehen: Er bezeichnet GTA 6 als das erste echte „AAAAA“-Spiel.

Normalerweise spricht man bei großen Spielen von „AAA“, um gigantische Budgets und ambitionierte Produktionen zu beschreiben. Ubisoft wagte 2024 den Schritt zum „AAAA“-Label mit Skull and Bones. Eine PR-Aktion, die nach dem kommerziellen Misserfolg schnell ins Lächerliche gezogen wurde. Doch im Fall von GTA 6 könnte die zusätzliche Wertung durchaus gerechtfertigt sein.

Was bedeutet „AAAAA“-Videospiel überhaupt?

Laut Lowrie geht es nicht nur um technische Größe, sondern auch um die kulturelle Wucht von GTA. „Es gibt AAA-Spiele und dann AAAA-Spiele, aber GTA ist womöglich das erste echte AAAAA-Spiel“, sagte er im Gespräch mit IGN. Kein anderes Spiel habe eine vergleichbare Reichweite, kein anderes Franchise präge die Popkultur in diesem Ausmaß.

Schon jetzt meidet die Konkurrenz bewusst den Release-Zeitraum im Mai 2026. Studios wollen nicht riskieren, dass ihre Titel im Schatten von Rockstar Games untergehen. GTA 6 ist mehr als nur ein Blockbuster. Es ist ein Ereignis, das die gesamte Branche prägen wird.

GTA 6: Rekordbudget und Rekordumsatz?

Grand Theft Auto VI befindet sich seit rund 8 Jahren in Entwicklung und soll laut Gerüchten ein Budget von 2 Milliarde US-Dollar verschlungen haben. Damit wäre es das teuerste Spiel aller Zeiten. Doch Analysten gehen davon aus, dass Rockstar diese Investition mühelos wieder einspielt: Schon in den ersten zwei Monaten könnte GTA 6 über 7,6 Milliarden Dollar Umsatz generieren, langfristig sind sogar über 10 Milliarden möglich. Oder mehr. Die Analysten gehen hier gerne aufs „Ganze“.

Die bisherigen Trailer zeigen, warum das Spiel so teuer ist. Hochdetaillierte Städte, realistische Animationen und eine lebendige Welt versprechen ein technisches Meisterwerk. Kein Wunder also, dass viele Beobachter davon sprechen, dass GTA 6 die Gaming-Landschaft auf Jahre hinaus prägen wird. Der erste richtige Gameplay-Trailer, der für Dezember 2025 erwartet wird, wird den Hype-Zug wohl in die Stratosphäre schießen!

Andere Entwickler meiden den Release-Zeitraum von Grand Theft Auto VI

Bemerkenswert ist auch Lowries Eingeständnis, dass sein eigenes Studio (Cult of the Lamb, Trek to Yomi) nicht im Traum daran denken würde, einen Titel parallel zu GTA 6 zu veröffentlichen. Noch vor einigen Jahren witzelte Devolver darüber, ein Spiel am selben Tag wie Rockstar herauszubringen. Heute sieht Lowrie das anders: „Ich würde nicht das Leben eines Teams oder die Zukunft eines Spiels riskieren, an dem fünf Jahre gearbeitet wurde.“

Diese Einschätzung zeigt, wie groß der Schatten von GTA 6 tatsächlich ist. Für kleinere Studios kann die Veröffentlichung im selben Zeitraum das Aus bedeuten. Ein Risiko, das niemand eingehen will.

GTA 6 wird kein normales „AAA“-Spiel. Es ist ein „kulturelles Ereignis“, das Maßstäbe setzt, bevor es überhaupt erschienen ist. Mit nie dagewesenen Produktionskosten, gigantischen Erwartungen und einem weltweiten Hype könnte es tatsächlich das erste „AAAAA“-Spiel der Branche sein. Die Frage ist nicht mehr, ob GTA 6 Rekorde brechen wird, sondern nur, wie viele.

