Skull and Bones (PS5) – Game Review

Skull and Bones, das langerwartete Spiel über die harte Seefahrt erschien endlich für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Auf der PS5 getestet präsentiert sich als ein unterhaltsames, wenn auch zwiegespaltenes Erlebnis. Die Faszination des Spiels liegt in der laserfokussierten Darstellung von Piratenschiffen, die durch moderne Live-Service-Konventionen jedoch etwas gehemmt werden.

Die Grundidee von Skull and Bones ist einfach: Du bist auf einem Schiff und segelst durch den Indischen Ozean. Die Freude, ein rücksichtsloser Pirat auf dem Wasser zu sein, wird jedoch durch die Notwendigkeit gedämpft, Materialien herzustellen. Das Verlassen des Bootes ist begrenzt und beschränkt sich auf Interaktionen mit Händlern und Missionen. Mehr gibt es nicht. Du kannst keine Insel betreten!

Skull and Bones im Test: Sehr beschränkt!

Im riesigen Indischen Ozean gibt es zwei Piratensiedlungen, die Hauptquellen für Missionen und Aufträge sind. Die Außenposten bieten oberflächliche Beute, während du auf dem Schiff selbst der Dieb bist. Skull and Bones gelingt es, die Atmosphäre von Assassin’s Creed: Black Flag einzufangen, verliert aber durch moderne Live-Service-Elemente etwas von der Magie des älteren Spiels.

Nach einer ausführlichen Tutorial-Einführung stürzt du dich in die Piratenwelt von Saint Anne. Deine Aufgaben bestehen darin, andere Schiffe zu zerstören, Küstensiedlungen zu plündern und Bericht zu erstatten. Die Kampagne entfaltet eine Unternehmens- und Kriminalverschwörung über das Meer, die jedoch nicht die gleiche fesselnde Erzählung wie Assassin’s Creed: Black Flag bietet.

Dein Schiff hat verschiedene Waffenslots. Neue Waffen werden nach und nach verfügbar, abhängig von der Schiffsklasse und dem Kauf von Bauplänen. Der Kampf erfordert proaktives Manövrieren, um die Abklingzeiten der Waffen zu optimieren. Die Herausforderung liegt darin, den Wenderadius und Umweltfaktoren zu berücksichtigen.

Bin ich in einem MMO?

Der Kampf kann bei schweren Schlachten spannend sein, besonders bei stürmischer See. Das Manövrieren und Kämpfen macht Spaß, erfordert jedoch Geduld, um das Schiff durch unzählige MMO-ähnliche Quests zu steuern.

Skull and Bones neigt dazu, in die Falle der modernen Live-Service-Transplantation zu tappen, wodurch das Spiel oberflächlich wird. Die Entscheidungen für Waffen haben wenig tiefgreifende Auswirkungen, und das Spiel belohnt vor allem den Zeitaufwand. Es fehlt an Herausforderungen und bietet stattdessen geschäftige Checkbox-Arbeit.

Das Endspiel führt den Schwarzmarkt ein, der PvP- und PvPvE-Begegnungen sowie die Produktion von Endspielwährung ermöglicht. Der PvP-Aspekt ist urkomisch, besonders in kleinen Gewässern mit vielen Schiffen. Die kooperative Erfahrung ist besser als das Solospiel, jedoch selten lohnenswert mit zufälligen Mitspielern.

Fazit zu Skull and Bones

Skull and Bones enttäuscht nicht als Katastrophe, aber es wird wahrscheinlich in einer Nische enden. Die Live-Service-Orthodoxie hemmt das Potenzial des Spiels, obwohl die Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe stimmungsvoll und unterhaltsam sind. Trotz seiner Schwächen bietet das Spiel eine solide Grundlage für zukünftige Aktualisierungen und Optimierungen. Vielleicht ein zweites Sea of Thieves? Das Spiel von Rare mochte zu Beginn auch fast niemand und bekam “gemischte Rezessionen”, vor allem wegen mangelnden Inhalten und fehlenden Progressionssystemen. Gute Ansätze sind auch hier vorhanden. Allerdings nur Ansätze.

Skull and Bones kombiniert stimmungsvolle Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe mit oberflächlichem Live-Service-Arrangement und präsentiert sich innerhalb der Marktkräfte als ein solides, wenn auch nicht revolutionäres, Seefahrerabenteuer. Das Ubisoft von einem “AAAA-Videospiel” spricht, macht die Sache etwas witzig, weil nicht nur ich das nicht so sehe.

Review Wertung

6 SCORE Stimmungsvolle Seeschlachten, doch Live-Service bremst! Fehlende Tiefe enttäuscht. Potential für Updates. Detail-Wertung Grafik 8 Sound 8 Gameplay 6 Story 4 Motivation 4 Steuerung 8 Multiplayer 6

5 SCORE Zweite Meinung von Sinan Huemer Ich hatte die Gelegenheit, Skull and Bones ebenfalls zu testen, und muss leider sagen, dass meine Erfahrung ebenfalls enttäuschend war. Obwohl es nicht das Ausmaß von Gollum erreicht, ist die Steuerung äußerst mangelhaft, besonders wenn man zu Fuß im Dorf unterwegs ist – hier offenbart sich eine wackelige Katastrophe. Die Animationen wirken lieblos und schwach, die Grafik ist sogar schlechter als bei Assassin's Creed 4: Black Flag (was eigentlich kaum vorstellbar ist). Die Seeschlachten verlieren ohne die Möglichkeit des Enterns und Kaperns ihren Reiz. Diese Aspekte trüben das Piraten-Feeling erheblich. Selbst die Sea-Shantys konnten mich nicht in ihren Bann ziehen, da sie kaum hörbar sind. Es ist wirklich schade, da ich mich so sehr auf das Piratenabenteuer gefreut hatte.

